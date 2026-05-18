Si spegne a un passo dal sogno il cammino dello Stilomonasterace. Nella finalissima playoff, sul difficile campo del Trebisacce, i ragazzi di mister Giuseppe Papaleo si arrendono per 2-0, al termine di una sfida intensa e combattuta, decisa dagli episodi e dalla maggiore foga agonistica dei padroni di casa. Nonostante l'amarezza per la sconfitta, resta la consapevolezza di aver disputato una stagione straordinaria, andata ben oltre le aspettative iniziali.

Nel post-partita, il tecnico Giuseppe Papaleo ha analizzato la sconfitta con grande lucidità e sportività, tracciando un bilancio della stagione e lasciando aperto qualche interrogativo sul proprio futuro in panchina. «Fino al gol era una partita abbastanza equilibrata, hanno avuto un'occasione all'inizio e c'era un fallo sul primo gol del Trebisacce – l’analisi del tecnico Papaleo – ma questo non vuol dire niente. Il Trebisacce ha meritato di passare il turno perché ci ha messo più cattiveria sulle seconde palle, ha vinto tanti duelli e le partite si vincono sui duelli. Il nostro percorso termina qui in finale – ammette il tecnico con un velo di delusione - però hanno fatto un percorso straordinario i ragazzi, siamo arrivati anche un po' stanchi, ma va bene così, è un'annata straordinaria da incorniciare.»

Alla domanda su una sua possibile permanenza sulla panchina dello Stilomonasterace per ripetere l'impresa il prossimo anno, l'allenatore ha risposto con grande franchezza: «Non lo so, sicuramente adesso mi prenderò un po' di tempo per cercare di capire il mio futuro, vedrò se ci sarà un progetto interessante con la società dello Stilomonasterace – conclude Papaleo - se no guarderò altri lidi e cercherò qualche progetto interessante che faccia al mio caso.» Il triplice fischio sancisce la fine dei giochi per quest'anno, ma non cancella quanto di buono costruito da questa squadra. Il futuro dello StiloMonasterace ripartirà da queste solide basi, anche se il primo nodo da sciogliere sarà proprio quello legato alla guida tecnica. La palla passa ora alla società per programmare la prossima stagione e capire se ci sono i presupposti per continuare insieme a mister Papaleo.