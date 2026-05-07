Adesso si fa sul serio. Dopo il colpo esterno al cardiopalma di Gara-1, la Dierre Basketball si prepara a scendere in campo giovedì sera alle ore 21 al PalaLumaka per il secondo atto dei quarti di finale playoff contro l’Olympia Comiso. Occhi puntati su coach Francesco Inguaggiato, reduce da una vittoria sofferta che profuma già d’impresa.

«Innanzitutto stiamo bene, abbastanza contenti di questa prima partita – esordisce Inguaggiato – È stata una bella dimostrazione di carattere e di tenacia da parte dei miei ragazzi, che hanno veramente tenuto testa a un’ottima squadra fuori casa».



Una vittoria, quella di Gara-1, che poteva arrivare molto prima ma che ha messo a dura prova i nervi di tutto l’ambiente. Il coach non nasconde un pizzico di rammarico: «Una partita vinta sulla carta tre volte. A parte la volta in cui la palla è andata dentro e finalmente l’abbiamo vinta, altre due volte la potevamo chiudere. Poi per errori difensivi o in attacco l’abbiamo riaperta, e loro sono stati bravi a riaprirla. Resta il rammarico, tra virgolette, di non averla chiusa prima, ma la contentezza supera il rammarico. Concludere una partita in quel modo fa solo bene al morale».



Giovedì sera si torna in campo e il copione, secondo il tecnico, non sarà per niente più semplice. «Mi aspetto una gara ancora più intensa e fisica di quella che abbiamo avuto in Gara-1. Loro verranno con il coltello fra i denti perché vogliono tornare a Comiso. Noi, dal canto nostro, vorremmo non tornare a Comiso per chiuderla qui. Quindi ci sarà tanto da giocare, da fare battaglia – avverte Inguaggiato – e sono convinto che i ragazzi risponderanno bene sul campo».



Si cambia palazzetto. Si torna al PalaLumaka, un campo che per dimensioni e atmosfera è diverso da quello di Gara-1. «Ci sono pro e contro. Mi piace pensare in positivo. L’ultima partita che abbiamo giocato qui è stata con il Gela e l’abbiamo vinta. È un campo che, se come penso si riempirà, ci darà un apporto maggiore anche dal punto di vista del pubblico. Abbiamo una buona tradizione qui al PalaLumaka – conclude Inguaggiato – quindi vedo solo cose positive».