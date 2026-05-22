Sarà presentata sabato 23 maggio, alle ore 11, nella cornice dell’Oasi Club di Pentimele, l’ottava edizione del “Premio Sportivo Internazionale Oreste Granillo”, la manifestazione dedicata alla memoria dello storico presidente della Reggina 1914.

L’iniziativa nasce per ricordare la figura di Oreste Granillo, dirigente sportivo e uomo delle istituzioni che nel corso della sua vita ha ricoperto anche i ruoli di sindaco di Reggio Calabria, presidente regionale del Coni e consigliere federale. A lui è inoltre intitolato lo stadio cittadino.

Nel corso delle precedenti edizioni il premio ha ospitato importanti personalità del panorama sportivo nazionale e internazionale, tra cui Michele Uva, Giuseppe Marotta, Gabriele Gravina, Aurelio De Laurentiis, Evelina Christillin, Gianluigi Buffon e Gianni Infantino.

Alla conferenza stampa interverranno il giornalista Maurizio Insardà, ideatore e organizzatore della kermesse, il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti, il presidente del Comitato regionale Figc Saverio Mirarchi e lo storico dirigente amaranto Franco Iacopino.

Il riconoscimento destinato ai premiati sarà realizzato dall’azienda orafa G&B Spadafora, realtà d’eccellenza dell’arte orafa italiana.