Ultimi verdetti (o quasi) anche nel girone D di Prima Categoria, con la disputa delle semifinali playoff e playout. Quattro dunque le squadre coinvolte ma con ambizioni differenti, dal momento che in gioco c'era sia la strada per il salto di categoria che la salvezza.

Playoff e playout

Una sola semifinale playoff, in virtù della graduatoria definitiva della classifica, e che riguardava Bovese e Bagnarese. Non di certo scontata la partita, dal momento che ci sono voluti i tempi supplementari per decidere la vincitrice. Alla fine a festeggiare è la squadra di casa, alla quale va bene anche il pareggio in vista del miglior piazzamento in classifica nella regular season.

Partita intensa e dal grande equilibrio, anche se i bianconeri locali si rendono subito pericolosi colpendo una traversa ma il primo tempo termina a reti inviolate. Nella ripresa si alzano i ritmi e, all'undicesimo, i padroni di casa trovano il vantaggio con Obinna. In seguito tante sono state le occasioni maturate per il possibile raddoppio ma mai concretizzate. Quando sembrava fatta ecco che, a un minuto dalla fine, arriva la cosiddetta doccia fredda con il pareggio ospite firmato da Cimarosa e che allunga il match ai tempi supplementari. Nell'extra-time però gli ospiti avevano assoluta necessità di un gol per poter centrare la finale, cosa che non è arrivata. Pareggio dolcissimo invece per la Bovese che adesso affronterà in finale l'Academy Ardore per cercare di alimentare il sogno Promozione In caso di vittoria in finale, ci sarà lo spareggio finale tra la vincente di Real Montepaone e Siderno.

Per quel che riguarda i playout, anche qui una sola semifinale che ha visto il Bagaladi imporsi per 1-0 sul Rizziconi, condannando quest'ultimo alla retrocessione.