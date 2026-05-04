Ai saluti anche il campionato di Prima Categoria (girone C) che in questo week end ha visto consumarsi il ventinovesimo e penultimo turno della stagione, il quale ha fornito i primi verdetti definitivi. Nessuno di questi verdetti però ha coinvolto le vibonesi.

Le partite

Il Real Montepaone è ormai a un passo dal centrare il salto di categoria e abbracciare la Promozione. I gialloverdi, infatti, battono anche il Sant'Onofrio e adesso sono a soli novanta minuti dall'estasi. Finisce con un secco 3-0 il match grazie alle firme di Alassani, bomber Giglio e Saadaoui. Ci prova fino all'ultimo il Roccella che non intende cedere il passo centrando il suo quinto risultato utile consecutivo e rimane a meno uno dalla vetta. Non c'è storia contro il Caraffa, dal momento che la compagine roccellese rifla la manita agli avversari: un 5-1 firmato dalla doppietta di Figliomeni e dalle reti di Suraci, Albanese e un autogol.

Il Città di Siderno mette una seria ipoteca sul terzo posto, approfittando del turno di riposo del Guardavalle e staccandolo in classifica. Un fiume in piena quello bianco/azzurro, alla sua settima vittoria di fila, nonché nono risultato utile consecutivo. Domato anche il Prasar per 1-3 grazie alla rete di Cecere e alla doppietta di Denaro. Catanzaresi, dal canto loro, condannati matematicamente ai playout. Sicuro del quinto posto ma non dei playoff il Bivongi che batte per 4-2 il Palermiti Girifalco ma dista ancora dieci punti dal Roccella attualmente secondo. Per i padroni di casa in rete Aiello e Sanchez e una doppietta di Passarelli.

Di scena anche il derby tutto vibonese tra Pol. Spilinga e Stella Mileto ma con niente in palio, vista la classifica delle due. Alla fine a vincere è lo spettacolo, con la sfida che termina 2-4 in favore dei miletesi che esultano di rimonta: doppio vantaggio spilingese grazie ai fratelli Maluccio poi la rimonta ospite con Andrade, Loiacono, Valente e Davide Spina. Il Nuova Ada, già ampiamente salvo, registra la sua seconda vittoria di fila rifilando un poker sul campo del Laureana: doppietta di Mendoza e gol di Mari e Varano. Pioggia di gol infine tra Seles e Locri NG, con il match termina 5-4 in favore dei padroni di casa: Ollio, Bruzzese e doppietta di Pereyra per i locali. Marcianò, Futia e doppietta di Barbuto per gli ospiti.

I risultati

Bivongi-Palermiti Gir. 4-2

Laureana-Nuova Ada 0-4

Pol. Spilinga-Stella Mileto 2-4

Prasar-Siderno 1-3

Real Montepaone-Sant'Onofrio 3-0

Roccella-Caraffa 5-1

Seles-Locri NG 5-4

Riposa: Guardavalle

La classifica

Real Montepaone 62

Roccella 61

Siderno 58

Guardavalle 55

Bivongi 51

Pol. Spilinga 41

Stella Mileto 40

Nuova Ada 39

Caraffa 33

Laureana 29

Locri NG 26

Sant'Onofrio 26

Prasar 22

Seles 13

Palermiti Gir. 13