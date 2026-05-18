La squadra cosentina batte la Silana in semifinale e il Catona in finale, mentre il Roccella si arrende ai rigori e resta fuori dal podio

La Soccer Montalto si aggiudica l’edizione numero ventitrè della Coppa della Regione Prima Categoria superando la Silana in semifinale per 3-2 ed il Catona in finale per 2-1. Alla Silana il terzo gradino del podio, vittoria di misura sul Roccella per 1-0.

La prima semifinale va alla Soccer Montalto, che piega la Silana 3-2 nei cinquanta minuti regolamentari. Vieira sblocca dopo quaranta secondi, Siena pareggia al quarto d’ora. Nella ripresa, l’allungo decisivo firmato da Bouvet e Novello, nel giro di due minuti, che manda la squadra di mister Bria in finale, nonostante la rete in pieno recupero di Zicchinello, direttamente da calcio d’angolo.

A contendere il trofeo ai montaltesi è il Catona che, dopo il pari a reti inviolate dei tempi regolamentari, ai calci di rigore riesce ad avere la meglio sul Roccella per 4-2. Decisivi gli errori di Nieva e Figliomeni per gli amaranto.

Finale appassionante con il botta e risposta nel primo tempo tra Pansera e Bordo per Soccer Montalto e Catona, nella ripresa il gran gol di Vieira decide l’esito dell’incontro e vale la vittoria del trofeo per la compagine cosentina. La Silana, invece, si piazza al terzo posto grazie alla vittoria per 1-0 sul Roccella con rete decisiva di Siena.

Al termine di questo bel pomeriggio di sport, le quattro società sono state premiate alla presenza di Saverio Mirarchi, presidente del CR Calabria, con i trofei per le vittorie dei rispettivi gironi di Prima Categoria. La giornata di festa si è conclusa con la Soccer Montalto, che ha festeggiato anche la conquista della Coppa della Regione Prima Categoria, dopo il campionato e la Coppa Calabria.

I tabellini delle gare

1° Semifinale

SOCCER MONTALTO-SILANA 3-2

SOCCER MONTALTO: Martin, Abbruzzese, Pansera, Mammone (6’ st Cinque), Celestino, Caruso, Prete A., Bouvet, Novello, Prete R., Vieira. All. Bria

SILANA: Grasso, Sirianni, Mirandi (23’ st Balsamo), Acebal, De Vito, Casciaro, Mancini, Curia (11’ st Scigliano), Zicchinello, Mirarchi, Siena. All. Orlando

ARBITRO: Francesco Marano (sez. Crotone). ASSISTENTI: Luca Pio Villella (sez. Lamezia Terme) e Giosuè Samuel Nicolò (sez. Reggio Calabria)

MARCATORI: 1’ pt Vieira (SM) 15’ pt Siena (SI) 17’ st Bouvet (SM) 19’ st Novello (SM) 26’ st Zicchinello (SI). AMMONITI: Abbruzzese (SM) Acebal (SI) Mancini (SI)

2° Semifinale

ROCCELLA-CATONA 2-4 dtr (0-0 al 50’)

ROCCELLA: Figueroa, Giordano (4’ st Lombardo), Sanchez, Galati, Nieva, Barreto, Suraci, Bargas (25’ st Figliomeni), Camara, Paredes, Quinteros. All. Galati

CATONA: Barbieri, Teixeira (1’ st Neri), Melchionna Al., Toscano, Bordo, Calarco, Bonadio, Melchionna An., Buono (23’ st Lancia), D’Agostino (19’ st Giordano), Bellè (21’ st Pannuti). All. Melchionna F.

ARBITRO: Mario De Bonis (sez. Cosenza). ASSISTENTI: Alessio Italo Puia (sez. Cosenza) e Lorenzo Ameduri (sez. Locri). AMMONITO: Paredes (R)

RIGORI: Lancia gol (C) Suraci gol (R) Pannuti gol (C) Barreto gol (R) Toscano gol (C) Nieva parato (R) Bonadio gol (C) Figliomeni parato (R)

Finale 1° e 2° posto

SOCCER MONTALTO-CATONA 2-1

SOCCER MONTALTO: Cortaberria, Abbruzzese (32’ st Alfano), Pansera, Benvenuto (27’ st Cinque), Celestino, Caruso, Prete A., Bouvet, Novello (13’ st Mammone), Prete R., Vieira. All. Bria

CATONA: Barbieri, Neri, Melchionna Al., Toscano (8’ st Bellè), Bordo, Calarco (8’ st Marcianò), Giordano (15’ st D’Agostino), Melchionna An. (13’ st Calabrese), Bonadio, Gentile, Buono (6’ st Rodrigues). All. Melchionna F.

ARBITRO: Lorenzo Ameduri (sez. Locri). ASSISTENTI: Alessio Italo Puia (sez. Cosenza) e Luca Pio Villella (sez. Lamezia Terme)

MARCATORI: 16’ pt Pansera (SM) 25’ pt Bordo (C) 8’ st Vieira (SM)

AMMONITI: Toscano (C) Caruso (SM)