Due percorsi tra borghi e fiumare dell’area grecanica, tra corsa, mountain bike e trekking: partenza sabato alle 9:15 da Bova Marina

Sabato sarà una prima assoluta, l’Amendulìa Potamò Trail è pronto a partire per allargare tutto quel grande entusiasmo che da anni raccoglie la Sila3Vette. Dalla Sila ci si sposta all’Aspromonte, diverso territorio ma quel che resta uguale è lo staff organizzativo, con Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi pronti a garantire la stessa competenza per un evento che come l’altro ha un grande significato turistico.

Due i tracciati previsti per la gara, di 65 oppure 30 km, passando per i luoghi più caratteristici dell’area grecanica come il Castello di Ruffo, la Fiumara Amendolea e il bellissimo e originale borgo di Roghudi, con l’aggiunta di Rocca del Drako e Villaggio Carà, fra gli altri, nel tracciato lungo.

Le adesioni stanno arrivando, chiaramente essendo una prima assoluta non sono attesi grandissimi numeri, ma tra coloro che hanno già detto sì c’è Gianluigi Bellantuoni, già vincitore della Sila3Vette nello scorso anno che sarà in gara con la sua mountain bike. La prova infatti è, come l’omologa della Sila, aperte a più discipline, corsa a piedi e mountain bike nella fattispecie. Chi non vuole prendere parte alle prove agonistiche potrà affrontare il percorso trekking, con guida annessa.

Lo start verrà dato alle ore 9:15 dall’Agriturismo Petru’ntoni in Contrada Lucari a Bova Marina (RC). C’è naturalmente ancora la possibilità di aderire alla manifestazione al costo di 25 euro.

Per informazioni: www.kephastourismsport.it