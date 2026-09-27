Tre vittorie su tre partite e una marcia che non accenna a rallentare. La Bovalinese prosegue il suo inizio di stagione perfetto nel girone B di Promozione, conquistando l'ennesimo successo nella terza giornata di campionato e volando in vetta alla classifica a punteggio pieno, in coabitazione con lo Sporting Polistena. Nell'anticipo del sabato la compagine amaranto si è aggiudicata uno scontro diretto di altissima quota, imponendosi per 0-2 sul difficile campo dell'Africo — formazione allestita per puntare ai vertici — grazie alla rete di Larosa nella prima frazione e al raddoppio di Gliozzi nella ripresa.

Le parole di Lanzaro

A commentare la prestazione ai microfoni di LaC News24 nel post-partita è stato l'allenatore Maurizio Lanzaro, che ha voluto elogiare a pieno titolo l'interpretazione della gara da parte dei suoi uomini: «Sapevamo di affrontare una squadra ostic a, lo avevamo già visto quando l'abbiamo affrontata in Coppa Italia Dilettanti, ma il livello qui era diverso e si è visto. Devo però fare i complimenti ai miei perché hanno fatto ciò che dovevano fare. In questo tipo di big match la differenza è minima, per questo faccio i complimenti anche all'Africo, ma penso che i miei ragazzi siano stati strepitosi dal punto di vista dell'atteggiamento».

Un ruolo da protagonisti

Il successo di Africo lancia un segnale fortissimo al campionato e conferma le grandi ambizioni della squadra amaranto, decisa a rimanere ai vertici del torneo fino alla fine. Mister Lanzaro non nasconde la voglia di sognare, ma mantiene altissima la guardia di fronte alle insidie della categoria: «Spero di sì. Dobbiamo ottenere un cammino importante anche se non sarà facile perché questo è un campionato insidioso, lo abbiamo visto lo scorso anno. Bisogna continuare su questa scia e vedere cosa succede. Senza dubbio vogliamo recitare un ruolo da protagonisti».