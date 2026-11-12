Cambio al vertice della guida tecnica per il Catona. Il parziale momento opaco attraversato nelle ultime quattro uscite nel campionato di Promozione Girone B – caratterizzato da una sola vittoria e da ben sette reti incassate – ha spinto la dirigenza a prendere una decisione drastica. A fare da spartiacque è stata la pesante sconfitta per 3-0 rimediata domenica scorsa sul campo dell'Africo, risultato che ha portato al sollevamento dall'incarico del tecnico Felice Melchionna.

Un rallentamento che non cancella l'ottimo percorso complessivo fin qui condotto dalla compagine neopromossa, ma che ha convinto la società della necessità di una scossa per permettere al gruppo di esprimere appieno un potenziale che rimane indubbio.

Profilo d'esperienza per la panchina biancoblù

La risposta della società non si è fatta attendere: è stato infatti ufficializzato l'ingaggio di mister Giuseppe Verbaro, scelto per assumere le redini dello spogliatoio e ridare slancio alla stagione del Catona.

Un profilo di provata esperienza e profondo conoscitore della categoria. Tra i risultati più significativi del suo percorso recente spiccano:

Stagione 2022/23 (Archi): una straordinaria cavalcata ai vertici del campionato di Promozione B, tenendo costantemente la squadra in lotta per le posizioni di alta classifica.

Esperienza alla Pro Pellaro: sempre in Promozione, un'avventura caratterizzata da solidità tattica, continuità di risultati e un'impronta di gioco ben definita sulla scacchiera bianconera.

Esordio casalingo all'orizzonte

Mister Verbaro si trova subito di fronte alla prima importante tappa del suo nuovo corso. L'esordio sulla panchina biancoblù avverrà infatti già questa domenica, davanti al proprio pubblico, nel match interno contro il fanalino di coda Rosarnese: un appuntamento fondamentale per conquistare i primi tre punti della nuova gestione e ripartire con il piede giusto.