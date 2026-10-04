Non si sblocca la stagione del Melito, ancora fermo a quota zero punti in classifica dopo la quarta giornata del girone B di Promozione. A rendere ancora più amaro il momento è la sconfitta nel sentito derby cittadino contro la Melitese, terminato 1-3 per gli ospiti: dopo la rete iniziale di Hernandez, la doppietta di Pietro Romeo ha chiuso definitivamente i giochi, rendendo vana ogni reazione gialloblù.

Troppi errori individuali

Nonostante il risultato finale penalizzante, l'inizio di gara aveva fatto sperare in un epilogo diverso. A confermarlo è lo stesso mister Sasà Manganaro nel post-gara: «La partita era stata approcciata bene e abbiamo iniziato a giocare come volevamo. Sapevamo i loro punti di forza, ma prendere tre gol per errori singoli ti cambia tutto».

Numeri difensivi da allarme rosso

L'analisi del tecnico si sposta poi sul dato più preoccupante di questo avvio di campionato, ovvero la fragile tenuta difensiva della squadra. Manganaro non usa mezzi termini per descrivere la situazione e manda un chiaro messaggio all'ambiente e alla società: «Possiamo lavorare quanto vogliamo, ma se in quattro partite prendiamo quindici gol vuol dire che qualcosa non va ed è un dato preoccupante. Si deve lavorare, perché solo così possiamo migliorare, e abbiamo indubbiamente bisogno di rinforzi».