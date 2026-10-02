La Summer 2027 di Ryanair al Tito Minniti comincia a prendere forma. L’ultimo aggiornamento dell’operativo della compagnia irlandese consente di leggere con maggiore chiarezza il network che, salvo ulteriori modifiche, accompagnerà l’aeroporto di Reggio Calabria nella prossima stagione estiva. E i numeri raccontano ormai uno scalo sul quale Ryanair continua a investire capacità: 11 destinazioni già presenti, 50 partenze settimanali e due aeromobili basati che, allo stato attuale, riescono a coprire l’intero programma.

La fotografia arriva prendendo come riferimento la settimana dal 2 all’8 agosto 2027. Il collegamento più consistente sarà quello con Milano Malpensa, servito ogni giorno e con doppia frequenza martedì, venerdì, sabato e domenica: in tutto 11 voli settimanali per direzione. Subito dietro Torino, anch’essa giornaliera e con due voli il lunedì, per complessive otto frequenze, mentre Milano Bergamo sarà collegata quotidianamente.

È soprattutto sull’asse con il Nord Italia, dunque, che Ryanair concentra una fetta importante della propria capacità. Bologna avrà quattro frequenze settimanali, lunedì, martedì, giovedì e sabato; quattro anche per Venezia Marco Polo, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Parma e Pisa saranno operate tre volte a settimana. Accanto al mercato nazionale si consolida però anche il fronte internazionale. Barcellona El Prat sarà collegata lunedì e venerdì, Londra Stansted mercoledì e sabato, Parigi Beauvais negli stessi giorni e Katowice giovedì e domenica. Quattro destinazioni internazionali che portano a undici il numero complessivo delle rotte già leggibili nell’operativo.

Sommando le frequenze si arriva così a 50 partenze da Reggio ogni settimana, equivalenti a 100 movimenti considerando anche i voli di ritorno. Un programma che, osservando gli orari, trova spazio nei giri macchina dei due Boeing Ryanair basati al Tito Minniti. Ed è proprio qui che rimane una delle incognite più interessanti.

Il nuovo collegamento con Fiumicino

All’appello manca infatti il Reggio Calabria-Roma Fiumicino, il nuovo collegamento nazionale atteso per la Summer 2027 e sul quale nelle ultime settimane sono emerse indicazioni per sei frequenze settimanali, tutti i giorni escluso il sabato. Al momento, però, gli orari della rotta non risultano ancora inseriti nei giri macchina, e diventa quindi prematuro stabilire come Ryanair intenda operarla. Se le sei frequenze venissero confermate, il programma potrebbe salire a 56 partenze settimanali e 12 destinazioni, ma sarà necessario attendere il caricamento degli orari per capire se il collegamento verrà effettuato utilizzando uno degli aeromobili basati a Reggio oppure attraverso una macchina proveniente da un’altra base.

Lo stesso vale per il tema del possibile ulteriore aereo basato al Tito Minniti. A settembre il presidente della Regione Roberto Occhiuto, durante la presentazione degli investimenti per circa 64 milioni di euro destinati allo scalo reggino, aveva parlato di «fondate ragioni» per ritenere che nella prossima Summer ci sarebbe stato un altro aeromobile basato a Reggio Calabria. L’operativo Ryanair pubblicato finora, però, non mostra la necessità di una terza macchina della compagnia irlandese. Questo non significa che l’ipotesi sia tramontata. Il programma può ancora essere aggiornato e, soprattutto, Occhiuto non aveva indicato quale vettore avrebbe eventualmente basato l’ulteriore aeromobile. Sullo sfondo rimane infatti anche l’interesse manifestato da un’altra compagnia low cost per la Calabria, con Wizz Air data come ipotesi più succulenta e plausibile ma senza che finora siano arrivate conferme ufficiali.

Il Tito Minniti vicino ai 100mila passeggeri ad agosto

La programmazione della prossima estate si inserisce intanto in un quadro di traffico che vede Reggio mantenere volumi ormai consolidati. Ad agosto il Tito Minniti ha registrato 97.128 passeggeri, il 5,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025, tornando a sfiorare quota centomila nel cuore della stagione estiva.

Da gennaio ad agosto sono transitati dallo scalo 664.297 passeggeri, con una crescita dello 0,4% sullo stesso periodo dell’anno precedente.

La Summer 2027, dunque, comincia ad avere una sua fisionomia: due aerei Ryanair basati, undici destinazioni già programmate e cinquanta partenze ogni settimana. Ma la fotografia non è ancora quella definitiva. Manca Roma Fiumicino e resta soprattutto da capire se e dove andrà a collocarsi quell’ulteriore aeromobile annunciato per la prossima estate. È in queste due caselle ancora vuote che potrebbe nascondersi il prossimo salto del Tito Minniti.