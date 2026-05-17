Uno spareggio perso che sembrava potesse restituire scorie e malumori inconsapevoli ma così non è stato. Il Gioiosa Ionica fa la voce grossa e vince la finale playoff contro Sc Soverato e, adesso sì, può riabbracciare l'Eccellenza.

La partita

I biancorossi entrano in campo concentrati e a testa bassa, con il solo obiettivo di vincere perché la posta in palio era altissima. Non è riuscita ad andare dalla porta principale, ma il Gioiosa Ionica lo ha fatto dalla cosiddetta porta secondaria cambiando il traguardo.

Gara che si sblocca dopo solamente quattro minuti grazie a un calcio di rigore trasformato da Antonio Pelle, uno dei migliori giocatori della stagione gioiosana. Non è finita perché l'uno-due è micidiale e, all'undicesimo minuto, Ficara timbra anche il raddoppio facendo salire vertiginosamente l'adrenalina nei padroni di casa.

Alla mezz'ora Sc Soverato tenta una reazione e, di fatti, dimezza lo svantaggio con Lopez ma non basterà. Nella ripresa il risultato non cambierà e, al triplice fischio, può esplodere la gioia del ritorno nel massimo campionato regionale dopo due anni di assenza.