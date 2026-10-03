Il campionato di Promozione B si prepara a scendere in campo per la quarta giornata per mettere un ulteriore tassello alle ancora sottilissime gerarchie di una classifica che, al momento, non vede ancora chiare favorite.

L'anticipo del sabato

La giornata si aprirà con un solo anticipo in programma: l'attesissimo derby tra Melito e Melitese. Una sfida cruciale che potrebbe rappresentare la svolta, in positivo o in negativo, per il Melito, attualmente fermo all'ultimo posto in classifica a quota zero punti e ancora a secco di reti. Di contro, la Melitese si presenta al derby forte dell'entusiasmo raccolto dopo aver centrato la sua prima vittoria stagionale.

Le gare della domenica

Domenica riflettori puntati sulle due battistrada a punteggio pieno: Sporting Polistena e Bovalinese.

Il big match di giornata andrà in scena in casa della compagine polistenese, forte finora del miglior attacco del torneo guidato da mister Ferraro, che ospiterà un Africo allestito per puntare ai vertici e affamato di riscatto dopo il K.O. subito la scorsa settimana proprio contro l'altra capolista.

Poco più a sud, la Bovalinese cercherà di sfruttare il fattore campo contro la Rosarnese: la formazione amaranto punta a conquistare i tre punti, senza perdere d'occhio l'esito dello scontro diretto di Polistena.

Il gruppo delle inseguitrici e gli altri match

A ridosso della vetta spingono le tre inseguitrici a quota sette punti: Locri, Capo Vaticano e Roccella.

Il Locri, unica squadra del girone con la porta ancora inviolata e la difesa immacolata, si appresta a una trasferta insidiosa sul campo di un Atletico Maida in costante crescita.

Il Capo Vaticano vuole confermare l'ottimo avvio di stagione attendendo allo stadio "San Giovanni Bosco" un ferito Cittanova, ancora a quota zero punti ma avversario storicamente insidioso. Il Roccella sarà invece atteso da un probante esame esterno in terra gallicese contro il Val Gallico. Cerca continuità anche il Pizzo, che ha ritrovato entusiasmo dopo la cinquina rifilata al Melito: i vibonesi faranno visita a una Bovese affamata di riscatto. Chiude il programma del weekend il suggestivo scontro tra le neopromosse Siderno e Catona.

Le partite

Melito-Melitese

Atletico Maida-Locri

Bovalinese-Rosarnese

Capo Vaticano-Cittanova

Bovese-Pizzo

Siderno-Catona

Sporting Polistena-Africo

Val Gallico-Roccella