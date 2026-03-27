La regular season è ormai un ricordo. Adesso si entra nel vivo delle emozioni, quelle dei play-off che non ammettono distrazioni. Sabato 28 marzo, con fischio d’inizio fissato per le ore 19.30, la Puliservice Reggio Calabria torna in campo per il secondo atto della serie contro la Magna Graecia Catanzaro di C Femminile. Dopo la vittoria in Gara 1, le reggine hanno l’opportunità di chiudere il discorso e proseguire il cammino verso l’obiettivo stagionale.

Per presentare la sfida, raccogliamo le impressioni di una delle protagoniste del roster, la pallavolista Dalila Verduci, che non nasconde la serenità del gruppo, ma tiene alta la guardia. La prima uscita nei play-off ha sorriso alla Puliservice, che si è imposta con una prestazione solida. Un successo che, a detta di Verduci, è maturato senza particolare affanno: «È stata una gara abbastanza tranquilla – racconta la pallavolista–. Siamo scese in campo con la giusta concentrazione e abbiamo fatto il nostro gioco».

Un risultato che dà fiducia, ma che non cambia l’approccio in vista del prossimo impegno. Sabato sera il Palaboccioni si prepara ad accogliere nuovamente le due formazioni. Cosa aspettarsi da questa seconda sfida? Per Verduci, le premesse sono quelle di una gara gestibile, ma con un monito importante: «Sicuramente sarà abbastanza tranquilla, visto che conosciamo anche l’avversario – spiega – però non sottovalutiamo niente».

Un messaggio chiaro: il fattore campo e la conoscenza reciproca rappresentano un vantaggio, ma solo la massima concentrazione potrà evitare brutte sorprese. Se la regular season ha visto la Puliservice viaggiare a ritmi sostenuti, non perdendo praticamente mai, la fase calda del campionato rappresenta un altro sport. Lei non ha dubbi sul fatto che le difficoltà siano destinate ad aumentare con il passare dei turni: «Mi aspetto che comunque non saranno le partite che abbiamo riscontrato fino ad oggi. Saranno molto più impegnative. I play-off sono abbastanza impegnativi e sicuramente più avanti andremo e più dura sarà. Dobbiamo mettercela tutta».

Un avvertimento che suona come una promessa: la squadra è consapevole di ciò che l’attende e si prepara a lottare su ogni pallone, senza risparmiarsi.