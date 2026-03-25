«Mi piacerebbe riportare in vita quello che lui era, la sua disponibilità il suo essere sempre pronto ad ascoltare, lì dove ha potuto risolvere le esigenze dei reggini»

«Ho deciso di candidarmi al consiglio comunale in memoria ed onore di mio padre Enzo Sidari, politico e medico stimato in tutta la città». È quanto scrive in una nota Domenico Sidari.

«La politica non è il mio lavoro ma è una grande passione. Mi piacerebbe ripercorrere quello che mio padre ha fatto nelle sue due legislature. Mi piacerebbe riportare in vita quello che lui era la sua disponibilità il suo essere sempre pronto ad ascoltare e lì dove ha potuto risolvere le esigenze dei reggini.

Lui era assessore al turismo spettacolo è stato lui a portare in questa città la ormai famosa notte bianca insieme a tanti altri eventi ed iniziative storiche. La mia promessa è quella di essere sempre vicino al prossimo, ascoltando tutte le esigenze dei Reggini. Ripeto, la politica non è il mio lavoro rimane solo una grande passione. È questa scelta è stata puramente maturata per tornare ai tempi del modello Reggio lì dove il cognome Sidari ha lasciato grandi impronte.

Ringrazio anche l’onorevole Mattiani che legati da vecchia amicizia d’infanzia mi ha dato forza e coraggio in questa scelta.

La decisione di candidarmi con la lega viene dal mio spirito politico e dalla mia passione per Salvini che ha dimostrato di essere davvero vicino al sud», conclude Domenico Sidari.