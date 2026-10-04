Dopo questo test positivo, le atlete di mister Luciano Azzarà torneranno in campo contro Pizzo e nuovamente Soverato
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FORTUNATO SERRANO'
Un altro passo avanti nel percorso di avvicinamento alla stagione. La Puliservice ha sostenuto un allenamento congiunto contro il Soverato, formazione che si è confermata avversaria di spessore e dal roster profondamente strutturato. Il risultato finale arride alle padrone di casa 25/18, 25/17, 25/23 e 25/20.
Il tabellino racconta di una partita a due velocità. I primi due set hanno visto il Soverato imporre il proprio ritmo, chiudendo con margini importanti. Tuttavia, la reazione della Puliservice è arrivata puntuale nei set successivi. Il terzo parziale è stato il più combattuto (25/23), con le ragazze che hanno lottato punto su punto, mentre nel quarto set (25/20) c'è stata anche l'occasione per dare spazio ad alcune giocatrici giovani.
Nonostante il risultato pendesse a favore delle avversarie, l'obiettivo della giornata era principalmente formativo. Le indicazioni raccolte sono incoraggianti. La squadra ha mostrato di crescere, pallone dopo pallone, sciogliendo gradualmente la tensione iniziale e trovando maggiore continuità in ricezione e attacco.
Su tutte, spiccano le prestazioni di Alessia Neri e Nicol Giombini, autrici di una prova convincente e realmente "sul pezzo". Ottimi segnali arrivano anche dalla linea di difesa: Elisa D'Elia e Marisa Gatto crescono di condizione e si sono distinte per la loro capacità di tenere su palloni complicati, dimostrando una difesa aggressiva e attenta.
Il percorso di avanzamento prosegue. Dopo questo test con il Soverato, la Puliservice di Mister Luciano Azzarà tornerà in campo per nuovi test che saranno Pizzo ed ancora una volta Soverato.