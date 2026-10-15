L’atleta: «Sono qui ormai da più di 10 anni. Il pubblico reggino è un pubblico caloroso, è un pubblico che se si appassiona». L’esordio è fissato per il 17 in casa della Metauria Gioia Tauro
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Un nuovo palcoscenico attende la Puliservice Volley Reggio Calabria. La squadra femminile amaranto disputerà il prossimo campionato di B2 sotto la guida di mister Azzarà, in un girone a forte trazione siciliana che vedrà le reggine affrontare, tra le altre, Metauria Gioia Tauro e Pizzo.
L’esordio è fissato per il 17 proprio in casa della Metauria Gioia Tauro, un debutto impegnativo ma stimolante per la formazione amaranto, che giocherà le proprie gare interne al PalaCalafiore e si allenerà quotidianamente prima della A2 maschile di mister Antonio Polimeni.
A fare il punto della situazione, con l'entusiasmo e la determinazione che la contraddistinguono, è il capitano Federica Perri. La pallavolista ha parlato a cuore aperto, toccando tutti i temi caldi: dall'emozione per l'inizio del campionato, al senso di responsabilità per il ruolo ricoperto, fino agli obiettivi stagionali e al rapporto con la città.
Intervistata alla vigilia dell'esordio, Federica Perri non nasconde l'emozione per un momento tanto attesola presentazione al Teatro Cilea: «Lo scenario è veramente suggestivo. Pensavo ci sarebbe stata tanta gente, ma non pensavo così tanta e naturalmente l'emozione cresce ed è veramente tanta. È tanta anche per l'inizio di questo campionato che partirà questo sabato con la squadra, l'allenatore e le ragazze. Ci stiamo preparando da circa un meset e speriamo di fare bene. Essere capitano è una grossa responsabilità. Sento questa responsabilità intanto perché, anche se reggina di adozione, sono qui da più di 10 anni. Sono cosentina, ma ormai mi sento reggina, è qui la mia casa. In più è una responsabilità perché mi è stato dato questo compito, questo onere, e spero di onorarlo fino alla fine. Sicuramente punteremo alla salvezza. Questo è il primo obiettivo. Tutto ciò che verrà dopo sarà sicuramente guadagnato e non ci limiteremo a questo, nel senso che ognuna di noi punta sempre più in alto.
Sicuramente noi conosciamo le nostre capacità. È anche vero che siamo un gruppo nuovo, stiamo cercando un amalgama, ma stiamo lavorando per far sì che tutto funzioni e ruoti nel migliore dei modi. Siamo un pò scaramantiche, quindi per ora l'obiettivo è la salvezza. Poi cerchiamo sicuramente di divertirci, di far divertire le persone che verranno a sostenerci e di rispettare l'impegno con la società che crede in questo progetto. Le ragazze si sono inserite tutte benissimo, siamo un bel gruppo, ci troviamo bene. Ci sono molte giovani e sicuramente quando ci sono molte giovani non è sempre semplice riuscire a trovare la quadra, però le ragazze si impegnano, sono molto brave in questo e quindi sono sicura che faremo bene».
Infine, un pensiero speciale va ai tifosi. Perri conosce bene il calore del pubblico di Reggio Calabria e lancia un appello in vista delle gare interne al PalaCalafiore: «Sono qui ormai da più di 10 anni. Il pubblico reggino è un pubblico caloroso, è un pubblico che se si appassiona, l'abbiamo visto anche con la Serie A, sa essere veramente l'uomo in campo in più. Speriamo quest'anno di vedere al palazzetto tantissime persone a tifare anche per noi, che ne abbiamo bisogno».