Francesco Lo Bianco, Davide Mazzitelli, Antonio Castaldo, Giuseppe Pellicanò: i nomi degli atleti che saranno ospiti del Grifone per uno stage di valutazione
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Un entusiasmante sviluppo per il settore giovanile della Gioiese. Quattro ragazzi promettenti sono stati convocati per una prova con il Perugia. I giovani atleti hanno dimostrato eccezionali abilità, attirando l'attenzione degli osservatori del calcio professionistico. I convocati, delle annate 2010 e 2011, includono: Francesco Lo Bianco, Davide Mazzitelli, Antonio Castaldo, Giuseppe Pellicanò.
I ragazzi saranno ospiti del Grifone per uno stage di valutazione. La prova si terrà presso il centro sportivo «Paolo Rossi», giovedì 19 marzo. I quattro avranno l'opportunità di mettersi in mostra di fronte allo staff tecnico e agli scout. La comunità di Gioia Tauro è pronta a tifare per loro, sperando che questo sia soltanto l'inizio di una carriera brillante nel mondo del calcio di alto livello.
«Una giornata importante nella quale i nostri ragazzi potranno mettere in mostra talento, passione e personalità, rappresentando con orgoglio i colori viola – afferma la Gioiese sui propri canali social -. Questa è l’ennesima soddisfazione per la Gioiese e per tutto lo staff del settore giovanile guidato dal responsabile Domenico Bagalà, che quotidianamente lavora con impegno per far crescere e valorizzare i giovani talenti del territorio».