Grande traguardo per il Real Bagnara, che conquista per il secondo anno consecutivo il campionato provinciale FIGC Esordienti Under 13 al termine di una stagione straordinaria, vissuta sempre da protagonista. Un successo che conferma la crescita costante della società e la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile.

La squadra ha chiuso al primo posto sia nella prima fase del girone che nella seconda fase, dimostrando continuità, organizzazione e un calcio di altissimo livello. Prestazioni convincenti che hanno permesso al Real Bagnara di staccare il biglietto per il triangolare finale contro la ASD SD Rosarnese e la Gioiese.

Nelle sfide decisive il Real Bagnara ha mostrato tutta la propria superiorità, vincendo contro entrambe le avversarie con grande autorità e senza subire nemmeno un gol. La squadra non ha praticamente mai permesso né alla ASD Rosarnese né alla Gioiose di entrare realmente in partita o di sviluppare il proprio gioco, imponendo ritmo, qualità e intensità dal primo all’ultimo minuto.

Il Real Bagnara è stato superiore sotto ogni aspetto: tecnico, tattico e mentale. I giovani calciatori hanno espresso un calcio spettacolare, fatto di giocate di alta qualità, azioni costruite con grande tecnica e gol bellissimi che hanno entusiasmato il pubblico.

Grande merito va al mister Luigi Puntorieri, che con impegno, passione e professionalità ha guidato il gruppo fin dall’inizio della stagione. Il lavoro svolto durante gli allenamenti ha permesso alla squadra di sviluppare un’identità di gioco precisa, basata su tecnica, disciplina e voglia di migliorarsi giorno dopo giorno.

Un ringraziamento speciale va anche al presidente Domenico Minutolo, il cui sostegno e la cui dedizione hanno reso possibile questa splendida stagione. Questo secondo titolo consecutivo rappresenta il premio per un progetto sportivo importante, che punta sulla crescita dei giovani e sui veri valori dello sport.

Per il Real Bagnara si tratta di un trionfo meritato, destinato a rimanere nella storia del settore giovanile della scuola calcio e a confermare il valore di una società che continua a costruire talenti e regalare soddisfazioni ai propri tifosi.