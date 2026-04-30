Undici vittorie e due pareggi, su tredici gare, per la capolista gialloverde. Nove successi e quattro pari invece per i roccellesi

Uno dei campionati di Prima Categoria più entusiasmanti degli ultimi anni e che, a due giornate dalla fine, non ha ancora eletto la vincitrice o la griglia playoff definitiva. Serrata soprattutto la lotta per la vetta che, fino all'ultimo appunto, ha visto coinvolte non una, non due ma ben tre formazioni. Adesso però il discorso sembra essere riservato solo alla capolista Real Montepaone, prima a quota 59 punti, e al Roccella secondo a una sola lunghezza di distanza.

Imbattibilità casalinga

Due squadre che sicuramente hanno dimostrato più continuità e più forza collettiva. Soprattutto però, due formazioni accomunato da un dato significativo e rilevante: l'imbattibilità casalinga. Entrambe, infatti, potrebbero chiudere la stagione senza sconfitte sul proprio campo, a testimonianza di un'egemonia interna di spessore.

Percorso quasi netto per i catanzaresi che, allo stadio comunale di Montepaone Lido, su tredici partite ne hanno vinte undici a pareggiate due. Le uniche due squadre ad aver strappato un punto sono state Bivongi e Città di Siderno. Nove vittorie e quattro X invece per il Roccella, allo stadio Ninetto Muscolo. Uno scontro diretto inoltre che sorride all'attuale capolista, vittoriosa per 1-0 in casa all'andata e con un pareggio in terra roccellese per 1-1. E forse è questa la differenza "minima" tra le due antagoniste che si stanno giocando il salto di categoria. Il Real Montepaone chiuderà la sua stagione casalinga domenica contro il Sant'Onofrio mentre il Roccella, invece, la chiuderà sempre domenica contro il Caraffa.