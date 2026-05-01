Tutto pronto al PalaCalafiore per l’inizio dell’avventura play off della Redel Viola. Gara-1 contro Benevento è fissata per le ore 18 di domenica, e coach Giulio Cadeo carica l’ambiente alla vigilia dell’appuntamento più atteso dell’intera stagione.

«Il momento che tutti aspettavamo. Difficile dire che gara sarà, perché i play off sono ricchi di sorprese. Quello che sappiamo è che Benevento è una squadra con delle caratteristiche abbastanza delineate, una squadra che usa molto il tiro da tre punti, quindi diventa pericolosa nel momento in cui le percentuali si alzano. Non si può sottovalutare niente e nessuno, anzi, mi aspetto un atteggiamento da parte nostra da squadra che rispetto all’avversario ha più voglia di andare avanti. Stiamo discretamente rispetto alle ultime settimane, in cui abbiamo avuto parecchi acciacchi. Adesso non abbiamo problemi particolari.

Come tutti gli anni, dico sempre ai ragazzi, si passano sette mesi insieme, l’inizio magari non è bellissimo, un po’ noioso, la preparazione non si gioca. Adesso però siamo arrivati al dunque, quindi dobbiamo goderci questo mese e mezzo in tutte le maniere. Quando dico in tutte le maniere, prima di tutto devo dare qualsiasi cosa ho dentro alla squadra, ai compagni, alla società, a me stesso. Dovrei farlo durante tutto l’anno, ma qua c’è uno stimolo in più. In questo mese e mezzo si decide se la stagione è andata bene o è andata male».

Cadeo si rivolge anche ai tifosi.

«Per chi è sempre venuto, so che verrà. Sono stati preziosi per i ragazzi perché lo sentono, i ragazzi sentono quando il pubblico gli è vicino. Quest’anno è stato vicino anche quando le partite erano difficili. Adesso questa cosa serve. E per chi non l’ha mai vista, dico: è uno spettacolo. Tanti hanno visto per la prima volta la pallacanestro e poi si sono innamorati. Penso che il miglior periodo per vederla siano i play off».