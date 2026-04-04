La Redel Reggio Calabria comunica l’ingresso di Fabio Falcomatà nello staff dirigenziale.

Fabio sarà il Team Manager neroarancio e opererà a supporto del General Manager Vita, del Club Manager della Viola Mimmo Porcino e del DS Vincenzo Meduri con l’intento di accrescere la struttura organizzativa e l’efficienza all’interno del Team.

La figura di Fabio, fortemente voluta dal GM Fortunato Vita, implementa lo staff dirigenziale in un momento di grande fermento operativo ed aggiunge professionalità ed esperienza a quelle già esistenti.

Fabio Falcomatà reggino doc, è da sempre legato al mondo neroarancio. Figlio di Rocco, già storico dirigente della Viola negli anni 80/90 Fabio formatosi cestisticamente nella Viola è uno dei cadetti della Formazione, allenata dai Coach Gebbia e Bianchi, che si laureó Campione d’Italia nel 1995.

Basket nel Dna e nelle attitudini che conducono Fabio Falcomatà, docente di area motoria, a vivere senza sosta l’ambiente della pallacanestro, preparatore in A2 e B sempre con la Viola e con varie esperienze in diverse società reggine.

«Siamo molto felici dell’ingresso di Fabio nello staff e siamo certi che il suo apporto darà ulteriore impulso e strutturazione alle nostre attività, affiancandosi alle figure già operative avremo modo di poter essere ancora più presenti e attivi», queste le parole del General Manager Fortunato Vita

«Sono molto felice e altrettanto grato alla società per la fiducia. Per me questo è un ritorno a casa che affronto con grande entusiasmo e impegno. Sono certo di poter dare il mio contributo alla causa e sono già al lavoro con grande determinazione».