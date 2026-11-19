Domenica la Reggina scende in campo a Palermo contro l’Athletic con un obiettivo chiaro: dare continuità al successo sul Sambiase e consolidare il proprio status di squadra più prolifica del girone. Gli amaranto arrivano all’appuntamento con 31 reti segnate, un dato che racconta la qualità delle soluzioni offensive e la capacità di colpire con continuità, ma che domenica dovrà misurarsi con la tenuta su un campo insidioso.

Dall’altra parte c’è un Athletic Palermo che naviga a metà classifica ma che attraversa una fase delicata. Un solo punto raccolto nelle ultime tre gare ha incrinato le certezze di un avvio più sereno, costringendo il gruppo a rimettere ordine sul piano mentale e tattico. A rendere la settimana ancora più complessa in casa siciliana è arrivata l’uscita di scena di Giorgio Perinetti, che ha lasciato l’incarico dirigenziale per motivi personali.

Per la Reggina il rischio più grande in partite del genere è abbassare la soglia di attenzione proprio perché l’avversario arriva da un momento negativo. In campionato, le squadre in difficoltà spesso trasformano la gara con la capolista o con la formazione più in forma in un esame d’orgoglio, alzando l’intensità nei duelli e chiudendo gli spazi. Il miglior attacco del torneo resta un’arma pesante, ma per scardinare un blocco basso serviranno ritmo nella circolazione palla, ampiezza e pazienza nelle scelte negli ultimi venticinque metri, senza esporsi alle ripartenze.

Sul fronte ambientale resta sullo sfondo la questione trasferta, esposta al rischio di limitazioni o divieti per i sostenitori amaranto. È un tema che pesa sempre sull’atmosfera della vigilia: giocare senza il proprio pubblico toglie colore e spinta emotiva, rendendo ancora più importante la gestione dei momenti caldi della partita da parte dei giocatori in campo.

La sfida dell’Athletic Palermo rappresenta quindi un banco di prova completo per la Reggina. Non basta il bottino delle 31 reti a garantire i tre punti: serviranno concretezza, equilibrio dietro e la maturità di chi sa colpire nel momento giusto, approfittando delle crepe di un’avversaria in cerca di riscatto ma alle prese con più di un grattacapo.