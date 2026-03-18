Accordo tra i club e calendario più favorevole in vista del recupero contro la Nuova Igea del 25 marzo

Cambio di programma per la sfida tra Reggina e Acireale. La gara, inizialmente prevista per domenica 22 marzo 2026, è stata ufficialmente anticipata a sabato 21 marzo, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.

La decisione è stata presa a seguito della ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, che hanno quindi trovato un’intesa per modificare la data dell’incontro. Un cambiamento che potrebbe incidere sull’organizzazione delle squadre e dei tifosi, chiamati ad adeguarsi al nuovo calendario.

L’anticipo rappresenta anche un vantaggio in ottica calendario per la Reggina, che potrà così gestire al meglio le energie in vista del recupero contro la Nuova Igea, in programma mercoledì 25 marzo. Un dettaglio non secondario, considerando la necessità di affrontare impegni ravvicinati in questa fase della stagione.