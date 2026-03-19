La settimana che attende la Reggina si presenta intensa e potenzialmente decisiva per il prosieguo della stagione. Nei prossimi sette giorni, gli amaranto saranno chiamati ad affrontare impegni ravvicinati che potrebbero incidere in maniera significativa sulla classifica e sul morale della squadra.

Lo staff tecnico dovrà gestire con attenzione le energie dei giocatori, cercando di mantenere alta la concentrazione in ogni appuntamento. Il calendario propone sfide tutt’altro che semplici: ogni partita rappresenta un banco di prova importante, sia dal punto di vista tattico che mentale.

La continuità di risultati sarà fondamentale per dare stabilità al percorso della squadra e per consolidare gli obiettivi stagionali. In questo contesto, sarà determinante anche il contributo dell’intero gruppo, con possibili rotazioni per evitare cali fisici in una fase così delicata.

Un ruolo importante, però, non è svolto solo da chi scende in campo. Tra i tifosi storici spicca Carminello, diventato nel tempo un simbolo del legame profondo tra la squadra e la sua gente. La sua presenza costante sugli spalti e il sostegno incondizionato hanno da sempre rappresentato l’essenza del tifo amaranto: passione, appartenenza e vicinanza nei momenti difficili.

Lo storico ultras ha annunciato il suo ritorno dopo un anno in Curva Sud in occasione della sfida contro l’Acireale, con parole cariche di emozione: «È passato un anno, fuori dagli stadi, fuori dalla curva, fuori da ogni contesto ultras. Non è stato facile, un brutto momento, come un brutto momento lo è per i ragazzi della curva che hanno passato e stanno passando momenti difficili, perché Reggio non merita questa categoria. Lo abbiamo detto, scritto e sottolineato. Questo stadio non può giocare anche il prossimo anno in categorie non consone alla storia della città e a quella di questa tifoseria. Domenica rientro in Curva Sud, in questa curva che ha rappresentato una grande fetta della mia vita e pertanto per sabato pomeriggio invito tutti i ragazzi alle 14:30 ad essere presenti. Sarà un momento speciale per me, ci saranno anche i tifosi della Salernitana legati da un gemellaggio che ho fatto io personalmente nel 1987 al vecchio Vestuti. Ci sarà una sorpresa».

Infine, grande attenzione anche all’iniziativa legata alla promozione biglietti, pensata per coinvolgere ancora di più il pubblico in questo momento cruciale. La società ha lanciato una campagna mirata con prezzi agevolati e offerte speciali.

È infatti attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara tra Reggina e Acireale, in programma sabato 21 marzo alle ore 14:30 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie D girone I.

Prezzi biglietti:

Curva Sud – promo studenti fino ai 18 anni: € 5 (compresi diritti di prevendita VivaTicket)

Curva Sud: € 10 + diritti di prevendita VivaTicket

Tribuna laterale: € 20 + diritti di prevendita VivaTicket

Tribuna laterale Under 14: € 13,50 + diritti di prevendita VivaTicket

Tribuna centrale: € 30 + diritti di prevendita VivaTicket

VIP: € 40 + diritti di prevendita VivaTicket

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in provincia. Sul portale VivaTicket si potrà, come di consueto, effettuare anche l’acquisto online.

I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale di corso Garibaldi 505 nei seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

Sul territorio di Reggio Calabria sarà inoltre possibile acquistare il biglietto presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in via Sbarre Centrali 260/b, aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con orario continuato.

Settore ospiti:

€ 10 + diritti di prevendita VivaTicket. Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della gara.