L’8 giugno è trascorso senza l’annuncio atteso. La frenata nella trattativa con l'italo americano, riportata da Alfredo Pedullà, e l’incontro romano con una cordata rappresentata da Claudio Lotito aprono nuovi scenari sul futuro del club amaranto

L'8 giugno è ormai alle spalle e la tanto attesa svolta per il futuro della Reggina non è arrivata. La data indicata da Matt Rizzetta come possibile punto di approdo della trattativa per l'acquisizione del club amaranto è trascorsa senza annunci ufficiali, ma nelle ultime ore è arrivato un segnale che sembra raccontare più di tante parole.

Pochi minuti fa, infatti, lo stesso imprenditore italoamericano ha pubblicato sui propri profili social una breve ma significativa frase: «Oggi troppo deluso per parlare e non voglio rischiare andando oltre», accompagnata da uno sfondo con i colori amaranto e alcuni cuori dedicati alla Reggina.

Un messaggio che inevitabilmente alimenta interrogativi e che appare difficile da interpretare come un segnale positivo. Se fino a ieri il silenzio poteva essere letto come una semplice conseguenza della complessità della trattativa, oggi le parole di Rizzetta sembrano lasciare trasparire amarezza e delusione per un percorso che, almeno al momento, non ha prodotto l'esito sperato.

Nei giorni scorsi era stato proprio lui ad alzare l'asticella delle aspettative. «Lunedì l'ultima cena, o si mangia o si salta», aveva scritto, lasciando intendere che la fase decisiva fosse ormai arrivata. Per questo motivo il mancato annuncio entro i tempi indicati aveva già generato dubbi tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

A rendere il quadro ancora più complesso è stata poi l'indiscrezione lanciata da Alfredo Pedullà, secondo cui ci sarebbe stata una frenata nella trattativa con Rizzetta e un incontro romano tra la società e una cordata rappresentata da Claudio Lotito. Una notizia che ha aperto nuovi scenari e che potrebbe contribuire a spiegare il rallentamento registrato nelle ultime ore.

Naturalmente, al momento, non esistono conferme ufficiali che colleghino direttamente il messaggio social di Rizzetta alle indiscrezioni circolate sulla possibile presenza di altri soggetti interessati al club. Tuttavia la tempistica e il tono utilizzato dall'imprenditore alimentano inevitabilmente le interpretazioni.

La sensazione è che qualcosa si sia inceppato proprio nel momento in cui sembrava possibile arrivare alla fumata bianca. Resta da capire se si tratti di un ostacolo temporaneo o di una difficoltà più profonda destinata a modificare gli equilibri della trattativa.

Nel frattempo la Reggina continua a rincorrere il tempo. Mentre le altre società stanno programmando la prossima stagione, il club amaranto attende ancora di conoscere quale sarà il proprio assetto societario. Un passaggio fondamentale per definire strategie, organigramma e obiettivi tecnici.

Oggi, però, rispetto alle scorse settimane, il sentimento prevalente sembra essere cambiato. All'entusiasmo e all'ottimismo hanno lasciato spazio l'incertezza e la preoccupazione. E il messaggio pubblicato da Rizzetta appare come il primo vero segnale pubblico di una situazione che, evidentemente, non si è sviluppata secondo le aspettative.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere se esistano ancora margini per arrivare a un accordo oppure se la vicenda sia destinata a prendere una strada diversa. Di certo, dopo il post pubblicato dall'imprenditore italoamericano, il clima attorno alla cessione della Reggina è cambiato. E le domande, oggi, sono molte più delle risposte.