Da domani si riprenderà a lavorare con le consuete doppie sedute
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Un intenso allenamento mattutino ha mandato agli archivi la prima settimana di ritiro degli amaranto.
Agli ordini di mister Marchionni e del suo staff, il gruppo ha iniziato la sessione tra palestra ed esercitazioni atletiche. La parte tattica, è stata contrassegnata da possesso palla e partitella finale undici contro undici, andata in scena sui settanta metri.
Pomeriggio di riposo per l’intero gruppo squadra, mentre da domani si riprenderà a lavorare con le consuete doppie sedute.