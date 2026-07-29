Gli amaranto ufficializzano gli arrivi di Palmieri, Runza, Baggi e Franchini e blindano Lagonigro e Laaribi. La rosa continua a prendere forma in vista del prossimo campionato di Serie D
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La nuova Reggina continua a prendere forma. Dopo l'arrivo di Marco Marchionni sulla panchina amaranto e di Giancarlo Romairone nel ruolo di direttore sportivo, il club sta imprimendo una decisa accelerazione al mercato, ufficializzando cinque operazioni che rafforzano la rosa in vista della stagione 2026-2027.
Tra i nuovi volti delle ultime ore c'è Andrea Palmieri, difensore centrale classe 2008 cresciuto nel settore giovanile del Lecce, che approda in amaranto per proseguire il proprio percorso di crescita. A rinforzare il reparto arretrato arriva anche Federico Baggi, terzino sinistro classe 2003 reduce dall'esperienza con il Pineto, mentre dal Ravenna approda in prestito Ernesto Runza, difensore classe 2007 considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.
A centrocampo, invece, la Reggina ritrova Simone Franchini. Per il centrocampista si tratta di un ritorno sullo Stretto dopo l'esperienza vissuta nella stagione 2023-2024, con l'obiettivo di mettere qualità ed esperienza al servizio del nuovo progetto tecnico.
Il mercato in entrata si affianca anche alle conferme. La Reggina ha infatti ufficializzato il rinnovo del rapporto con Mohamed Laaribi, che continuerà a vestire la maglia amaranto anche nella stagione 2026-2027. Una scelta di continuità per il centrocampista, protagonista nello scorso campionato e ritenuto un elemento importante nel progetto tecnico affidato a Marco Marchionni.
La società ha annunciato anche la permanenza di Antonio Lagonigro, che continuerà a difendere la porta amaranto anche nella prossima stagione. Una conferma nel segno della continuità per un giocatore che nell'ultimo campionato si è ritagliato un ruolo importante.
Il mercato della Reggina resta comunque aperto. La dirigenza continua a lavorare per completare l'organico da mettere a disposizione di Marco Marchionni, chiamato a guidare il nuovo corso amaranto con l'obiettivo di allestire una squadra competitiva e recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie D.