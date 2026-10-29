Gli amaranto rallentano ancora e mostrano difficoltà nella gestione della gara. Marchionni riconosce i limiti delle ultime prestazioni, mentre la fiducia della dirigenza non basta a spegnere i dubbi: per puntare alla promozione occorre ritrovare gioco, concretezza e continuità

La Reggina annulla gli allenamenti odierni per una giornata di dolore, ma le questioni aperte dopo il pareggio contro il CastrumFavara restano sullo sfondo. La società amaranto ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa, avvenuta nella mattinata di oggi, di un collaboratore di una delle aziende impegnate nella manutenzione del centro sportivo Sant’Agata. In segno di vicinanza ai familiari e all’azienda, tutte le attività della prima squadra sono state sospese.

Sul fronte sportivo, invece, la squadra è chiamata a ritrovare certezze, gioco e continuità. Il 2-2 maturato in Sicilia ha lasciato l’amaro in bocca, non soltanto per i punti persi, ma anche per le difficoltà mostrate dagli amaranto nella gestione della partita. Una prestazione che ha alimentato dubbi e malumori in una piazza che si aspetta una squadra all’altezza delle proprie ambizioni.

Il campionato è ancora lungo e un singolo risultato non può determinare il giudizio su un’intera stagione. Tuttavia, quando le difficoltà si ripetono, diventa necessario interrogarsi sulle cause e trovare soluzioni. Perché l’obiettivo della promozione impone una crescita costante, dentro e fuori dal campo.

Il pareggio non può diventare un'abitudine

Il problema non è il singolo passo falso. Nel calcio può capitare di perdere punti su un campo difficile, soprattutto contro avversari capaci di moltiplicare le proprie energie di fronte a una formazione considerata favorita. A preoccupare è piuttosto il modo in cui la Reggina ha affrontato la gara e la sensazione che alcune criticità stiano diventando ricorrenti.

Lo stesso Marco Marchionni, al termine della partita, non ha cercato alibi. Il tecnico ha riconosciuto che la squadra non ha disputato una buona prestazione e che, dopo diversi giorni a disposizione per lavorare e recuperare energie, avrebbe dovuto fare di più. Una Reggina costruita per vincere deve trovare il modo di portare a casa il risultato anche nelle giornate meno brillanti.

Le parole dell’allenatore pesano perché mettono in evidenza limiti che non possono essere ignorati. Dopo essere andati sotto ed essere riusciti a riequilibrare la gara, gli amaranto hanno avuto l’opportunità di indirizzarla a proprio favore. Una volta trovato il vantaggio, però, non sono riusciti a mantenere la stessa intensità, lasciando spazio alla reazione degli avversari.

Pressing, gestione delle seconde palle e capacità di controllare i momenti decisivi sono aspetti sui quali la squadra dovrà lavorare. Non si tratta soltanto di errori tecnici, ma anche di atteggiamento e concentrazione: elementi che fanno la differenza tra una formazione capace di imporre il proprio gioco e una che finisce per subire le iniziative avversarie.

Marchionni ha parlato di errori, insicurezza e di una prestazione che, per certi aspetti, ha ricordato quella di Modica. Il tecnico ha inoltre riconosciuto che nelle ultime due o tre partite la squadra non è riuscita a esprimere il calcio mostrato in precedenza. Un segnale che richiede attenzione, soprattutto perché arriva in una fase della stagione in cui sarebbe importante consolidare il lavoro svolto e rafforzare le certezze del gruppo.

La classifica non cancella i problemi

La posizione in classifica resta un elemento importante e consente alla Reggina di guardare al prosieguo del campionato con fiducia. Ma il primato, da solo, non può diventare una giustificazione per minimizzare le difficoltà. Essere nelle posizioni di vertice significa avere ancora la possibilità di raggiungere l’obiettivo, non avere la garanzia di riuscirci.

Anche il direttore sportivo Giancarlo Romairone, intervenuto dopo il pareggio, ha riconosciuto che la squadra non è al massimo della condizione, anche a causa di una serie di infortuni. Il dirigente ha invitato a mantenere lucidità e serenità, ricordando che il campionato si deciderà più avanti e ribadendo la fiducia nelle possibilità della Reggina.

Una posizione comprensibile, ma che deve necessariamente accompagnarsi a interventi concreti. Se la promozione è il traguardo dichiarato, ogni partita deve contribuire a costruire certezze e non alimentare nuovi interrogativi. Le difficoltà fisiche possono incidere sul rendimento, ma diventa fondamentale individuare le soluzioni tattiche e gestionali necessarie per affrontare al meglio questa fase.

Servono risposte, non soltanto rassicurazioni

La Reggina ha ancora tempo per correggere la rotta e ritrovare il rendimento che aveva alimentato le aspettative della tifoseria. Sarebbe prematuro trasformare il pareggio di Favara in una sentenza definitiva, ma sarebbe altrettanto sbagliato archiviarlo come un semplice incidente di percorso, soprattutto dopo le ammissioni dello stesso allenatore sulle difficoltà emerse nelle ultime uscite.

Il malcontento nasce dalla distanza tra le ambizioni della squadra e quanto mostrato sul campo. Una formazione che punta al vertice non può abbassare la guardia dopo essere passata in vantaggio, né può affidarsi soltanto alla superiorità tecnica per risolvere le partite. Servono concretezza, personalità e la capacità di mantenere alta l’attenzione per tutti i novanta minuti.

Le dichiarazioni di fiducia della dirigenza e dello staff tecnico sono importanti, ma devono trovare riscontro nei risultati e nella qualità delle prestazioni. Il primato va difeso attraverso il lavoro quotidiano, una gestione più efficace delle gare e la capacità di reagire alle difficoltà senza perdere equilibrio.

Gli amaranto hanno ancora la possibilità di raddrizzare il proprio percorso, ma non possono permettersi di sprecare altro terreno né di alimentare ulteriormente le perplessità della tifoseria. La stagione è aperta e proprio per questo è il momento di intervenire sui problemi emersi, senza aspettare che diventino più difficili da risolvere.

La promozione resta l’obiettivo dichiarato. Per raggiungerla servirà una Reggina più concreta, più sicura e capace di ritrovare quella continuità che, nelle ultime settimane, è venuta meno. Perché le ambizioni si misurano sul campo, partita dopo partita, e il peso della maglia, da solo, non basta a conquistare un campionato.