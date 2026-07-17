Lunedì in conferenza stampa saranno svelati i piani del nuovo corso amaranto. Al fianco del patron ci sarà anche il sindaco Francesco Cannizzaro

Lunedì 20 luglio, alle ore 19 la cornice dello stadio "Granillo" di Reggio Calabria farà da teatro alla conferenza stampa più attesa dell'anno, quella che segnerà ufficialmente l'inizio della nuova era della Reggina targata Claudio Lotito. La notizia è stata ufficializzata attraverso i canali social dal sindaco della città dello Stretto Francesco Cannizzaro, che ha seguito in prima persona le delicate tappe della trattativa.

I dettagli dell'operazione, così come i nomi dei partner commerciali che comporranno la nuova cordata imprenditoriale guidata dal senatore e patron romano, rimangono blindatissimi fino a lunedì sera. Non si parlerà soltanto di campo e di calciomercato: i piani del nuovo corso prevedono investimenti mirati sulle strutture sportive, il rilancio del settore giovanile e una forte sinergia con il tessuto economico del territorio, elementi indispensabili per ridare credibilità e solidità al brand amaranto.

Le risposte, i programmi e i volti del nuovo management verranno svelati lunedì sera, in un appuntamento che si preannuncia caldissimo. La Reggina è pronta a ripartire, e questa volta le premesse sembrano avere il peso specifico dei grandi palcoscenici.