«La dovevamo portare a casa». C’è amarezza nelle parole di Marco Marchionni nel dopo-gara di Castrumfavara-Reggina. Il tecnico è apparso rammaricato per non aver centrato il bottino pieno, è comunque sincero: «Oggi a livello di atteggiamento loro sembravano averne di più. Peccato, perché in porta hanno tirato poco – ha ammesso il tecnico amaranto - ma noi dovevamo fare di più. Alla fine il pareggio ci permette di rimanere primi in classifica. Oggi purtroppo non abbiamo fatto una grande partita, nonostante l’avessimo pure ribaltata. Ogni partita ha una storia a sè, ma se non le affronti con la testa giusta tutte le squadre ti possono mettere in difficoltà. E’ un campionato difficile, ogni partita va affrontata al massimo».