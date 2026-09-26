«Abbiamo studiato la Nuova Igea con i suoi pregi e i suoi difetti. Rispetto per tutti, ma pensiamo soprattutto a noi stessi, con l’applicazione e il lavoro di tutti i giorni, si può arginare quello che possono fare gli altri». Così in conferenza stampa Marco Marchionni, alla vigilia del match di domani al Granillo contro l’Igea Virtus.

«Ai miei calciatori ho cercato sin dall’inizio di trasmettere il concetto di gruppo e questo lo stanno mettendo in pratica alla grande – ha proseguito l’allenatore della Reggina - Quando un tecnico trova una squadra convinta di quello che sta facendo, non c’è cosa migliore. I complimenti vanno fatti ai giocatori non a me. Ci tengono tantissimo, questo deve essere un anno diverso, di cambiamento e che deve portare la Reggina dove merita».

«Il presidente Lotito allo stadio? E’ una risposta ai risultati che stiamo ottenendo, vogliamo regalargli una gioia, e tutto dipenderà dalla prestazione. Speriamo porti bene. La Nuova Igea ha fatto tanti gol e diversi ne ha presi, non è la prima squadra che viene al Granillo a giocarsi la partita. Chi vuole vincere il campionato deve segnare tanto, ma subìre poco e noi lo stiamo facendo. Ho tanti dubbi sullo schieramento iniziale, il gruppo è forte e con tante soluzioni. Quando le cose vanno bene è difficile lavorare sull’aspetto mentale, l’unica cosa che ho chiesto è quella di essere sé stessi e di prepararsi al meglio per dimostrare la nostra vera forza. Dobbiamo giocare con la consapevolezza di chi sa di essere forte. Domani è una partita come le altre, ma sono proiettato a maggio».