La Reggina si prepara a tornare in campo mercoledì 28 ottobre per affrontare il CastrumFavara, nella gara valida per la nona giornata del campionato di Serie D, Girone I. Un appuntamento importante per gli amaranto, chiamati a riprendere il proprio cammino dopo il rinvio della partita e a riconquistare la vetta della classifica.

Il turno ha infatti ridisegnato gli equilibri nelle prime posizioni. Con la Reggina ferma, le altre squadre sono scese regolarmente in campo e il Sambiase ne ha approfittato, superando la Nissa e portandosi da solo al comando. Segnali positivi sono arrivati anche dalla Vibonese, capace di imporsi sul campo del Ragusa.

Per la formazione guidata da Marco Marchionni, la sfida contro il CastrumFavara rappresenta dunque un'occasione importante per rispondere al sorpasso e restare agganciata alle posizioni di vertice. Gli amaranto dovranno cercare la vittoria per rilanciare le proprie ambizioni in un campionato che, giornata dopo giornata, conferma un equilibrio capace di rendere ogni risultato determinante.

La partita richiederà concentrazione e attenzione. Il CastrumFavara sarà un avversario da affrontare con la giusta determinazione, senza sottovalutare le insidie di una gara che arriva in un momento significativo della stagione.

A dirigere l'incontro sarà Federico Bruschi della sezione di Ferrara. Il direttore di gara sarà assistito da Luigi Pisani di Nocera Inferiore e Marco Barlocco di Legnano.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14:30 di mercoledì 28 ottobre.

Per la Reggina, l'obiettivo è chiaro: conquistare i tre punti, dare una risposta alla concorrenza e riprendere la corsa verso la vetta del Girone I. La sfida al CastrumFavara diventa così un passaggio importante per misurare le ambizioni degli amaranto e il loro percorso nella lotta per le posizioni di vertice.