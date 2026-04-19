«La svolta è stata l'ingresso di Nino Barillà, l'unico che cercava la palla, non si nascondeva. L'impatto di Nino ha fatto la differenza». Così il tecnico Alfio Torrisi commenta il successo della Reggina in casa contro il Paternò.

«Abbiamo creato qualcosina, l'abbiamo sbloccata con Andrea – ha proseguito l’allenatore amaranto - Sino a quando non facciamo gol si fa fatica, soprattutto al Granillo. L'abbiamo portata a casa e oggi va bene cosi. I fischi della curva? Ci sta che qualcuno sia scontento, noi dobbiamo solo pensare a fare i tre punti e poi attendere notizie dagli altri campi. I fischi comunque ci stanno, perché comunque si era ripreso un campionato finito ad ottobre. La Reggina non può stare in questa categoria, la gente è stanca, noi abbiamo il dovere e l'obbligo di provarci sino alla fine».

Un passaggio poi sulle vicende extracampo. «Attendiamo qualche notizia dove magari la società può incidere».