Reggina e Vibonese si affrontano in un derby interamente calabrese che mette in palio punti pesantissimi per le fasi iniziali della stagione. Un match che ritrova tutto il fascino del vertice: da una parte una Vibonese in salute, reduce da tre vittorie consecutive senza subire reti; dall'altra la squadra guidata da mister Marchionni, al comando della classifica ma reduce dal primo stop stagionale che ha interrotto la marcia a punteggio pieno. Tante le ambizioni ed elevate le aspettative per una sfida che ha già regalato emozioni anche in categorie superiori.

Dalla Serie D al ripescaggio in C: i primi incroci del decennio

Scorrendo l'almanacco dell'ultimo decennio, il bilancio complessivo parla di diciotto precedenti con una netta supremazia amarantina: undici vittorie per la Reggina, cinque pareggi e sole due affermazioni per i rossoblù.

Il cammino inizia il 25 ottobre 2015, quando l'allora ASD Reggio Calabria supera 1-0 la Vibonese grazie a un acuto di Arena. Nella stessa stagione si registra poi l'1-1 del "Luigi Razza" (reti di Allegretti e Maesano). L'anno successivo, con entrambe le formazioni ripescate in Serie C, si disputano tre sfide: il 2-2 estivo di Coppa Italia (gol di De Francesco, autogol e rete di Chiavazzo per i locali, e pari finale di Saraniti), l'affermazione interna della Vibonese per 1-0 con rete dello stesso Saraniti nell'ottobre 2016 e uno 0-0 al "Granillo" nel marzo 2017.

Il dominio amaranto e la cavalcata verso la B

Tra il 2018 e il 2020 la Reggina consolida la propria tradizione favorevole. Il 23 dicembre 2018 una doppietta di Sandomenico firma il 2-0 casalingo, replicato al ritorno dal successo esterno per 0-2 firmato dall'autorete di Maciucca e dal sigillo di Doumbia.

Nella trionfale stagione 2019/20 la squadra di mister Toscano si impone in entrambe le sfide di Serie C: all'andata finisce 2-0 al "Granillo" (autogol di Malberti propiziato da Reginaldo e rete di Corazza), mentre al ritorno a Vibo Valentia ci pensa l'esperienza di German Denis con il suo decimo gol stagionale a fissare lo 0-1 finale.

Dalle sfide playoff al tris recenti

Dopo lo 0-0 del novembre 2023, la Vibonese ritrova il successo per 1-0 con la rete di Favetta nel marzo 2024, ma la risposta amarantina è immediata con la vittoria nella semifinale playoff firmata dal capitano Barillà.

Il recente campionato 2024/25 ha visto una tripla affermazione per la Reggina: 0-1 in trasferta (Urso), 2-1 in casa con la rimonta completata da De Felice e Barranco dopo il momentaneo svantaggio ad opera di Terranova, e un ulteriore 2-0 nei playoff firmato da Barillà e De Felice. Negli incroci più recenti, gli amaranto si sono aggiudicati il passaggio del turno ai rigori in Coppa Italia nell'agosto 2025, un pareggio a reti bianche il mese successivo e un netto 3-0 il 18 gennaio scorso con le marcature di Edera, Mungo e Ferraro, confermando come il fattore "Granillo" rimanga un tabù per la compagine rossoblù.

I precedenti

25 ottobre 2015 Reggio Calabria-Vibonese 1-0 (Arena)

6 aprile 2016 Vibonese-Reggina 1-1 (Allegretti, Maesano)

24 agosto 2016 Vibonese-Reggina 2-2 (aut. Chiavazzo, Di Francesco, Chiavazzo, Saraniti)

30 ottobre 2016 Vibonese-Reggina 1-0 (Saraniti)

9 marzo 2017 Serie C Reggina-Vibonese 0-0

23 dicembre 2018 Reggina-Vibonese 2-0 (Sandomenico)

2019 Reggina-Vibonese 2-0 (Malberti, Corazza)

28 aprile 2019 Vibonese-Reggina 0-2 (Doumbia, aut. Maciucca)

2 febbraio 2020 Vibonese-Reggina 0-1 (Denis)

12 novembre 2023 LFA Reggio Calabria-Vibonese 0-0

24 marzo 2024 Vibonese-Reggina 1-0 (Favetta)

12 maggio 2024 Vibonese-Reggina 0-1 (Barillà)

17 novembre 2024 Vibonese-Reggina 0-1 (Urso)

30 marzo 2025 Reggina-Vibonese 2-1 (Terranova. De Felice, Barranco)

11 maggio 2025 Reggina-Vibonese 2-0 (Barillà, De Felice)

21 settembre 2025 Vibonese-Reggina 0-0

31 agosto 2025 Reggina-Vibonese 1-1 (5-3 dcr)

18 gennaio 2026 Reggina-Vibonese 3-0 (Edera, Mungo, Ferraro)