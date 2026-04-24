Parte con il piede giusto l’avventura della Reggio Bic alle Finali di Eurocup 2. Davanti al pubblico amico del PalaCalafiore, la formazione reggina supera con autorità i London Titans con il punteggio di 72-45, conquistando una vittoria fondamentale all’esordio della competizione.



L’avvio di gara è però condizionato dall’emozione e da qualche errore di troppo per i padroni di casa, comprensibilmente tesi per l’importanza dell’evento. È il capitano Sripirom ad aprire le marcature, seguito da Trabuchet, ma gli inglesi rispondono prontamente restando a contatto. La partita si sviluppa inizialmente su ritmi contratti, con entrambe le squadre attente e poco precise.



La svolta arriva grazie alla scelta tattica di coach Antonio Cugliandro, che opta per un pressing difensivo aggressivo: una mossa che produce immediatamente un break di sette punti, costringendo i Titans al timeout. Nonostante un tentativo di rientro degli ospiti fino al -6, il primo quarto si chiude sul 20-15 per la Reggio Bic.



Nel secondo periodo cresce l’intensità, ma i reggini riescono a mantenere il controllo del match. Il vantaggio tocca il +9 a metà frazione, con una squadra più fluida in attacco e trascinata da uno scatenato Sripirom, ben supportato da Clemente. Coach Cugliandro ruota con continuità gli effettivi, ottenendo risposte positive da tutta la rosa. Si va all’intervallo lungo sul 43-28.



Il terzo quarto è il momento decisivo della gara: la Reggio Bic alza ulteriormente il ritmo e domina completamente la scena. Il duo Sripirom-Clemente è incontenibile e il divario si amplia fino al massimo vantaggio di 30 punti. Il parziale si chiude sul 68-38, con la partita ormai indirizzata.



Nell’ultimo periodo, i reggini gestiscono senza affanni il vantaggio, concedendo spazio alle rotazioni per preservare energie in vista del prossimo impegno. Il match si chiude sul definitivo 72-45, sancendo un esordio convincente per la squadra calabrese.



Ora l’attenzione si sposta subito al secondo appuntamento: alle ore 16:30 la Reggio Bic tornerà in campo per affrontare Gran Canaria, con l’obiettivo di proseguire il cammino vincente.