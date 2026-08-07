Una nuova stagione è alle porte e, per la Reggio BiC, la ripartenza passa anche dal rapporto speciale con il proprio pubblico. Dopo un'annata ricca di emozioni, culminata con importanti risultati sul campo e con la conquista dell'Eurocup 2, la società amaranto guarda al futuro e presenta la nuova Tessera Sostenitore, pensata per tutti coloro che vogliono continuare a essere parte integrante del percorso della squadra.

Essere sostenitori della Reggio BiC significa infatti molto più che seguire le partite dagli spalti. Significa accompagnare quotidianamente il lavoro della società, condividere i valori del progetto e contribuire alla crescita di una realtà sportiva che negli anni ha saputo conquistare un ruolo sempre più importante nel panorama del basket in carrozzina italiano e internazionale.

La nuova Tessera Sostenitore nasce proprio con questo spirito: creare un legame ancora più forte tra la Reggio BiC e la sua comunità, coinvolgendo tifosi, famiglie, appassionati e tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo alla squadra in vista della nuova stagione.

Un vantaggio esclusivo grazie a Vumbaca Mobility Solution

La tessera non sarà soltanto un simbolo di appartenenza, ma offrirà anche un vantaggio concreto ai suoi possessori.

Grazie alla collaborazione con Vumbaca Mobility Solution, Partner della Reggio BiC, chi sottoscriverà la Tessera Sostenitore avrà diritto a uno sconto del 15% sul noleggio.

Una convenzione importante che arricchisce la proposta dedicata ai sostenitori e conferma, ancora una volta, quanto sia prezioso il rapporto tra la società e le realtà del territorio che scelgono di accompagnarne il percorso.

La collaborazione con i partner rappresenta infatti una componente fondamentale per la crescita della Reggio BiC. Attraverso queste sinergie, lo sport diventa anche occasione per creare nuove opportunità e rafforzare una rete fatta di aziende, professionisti, istituzioni, tifosi e appassionati.

Per i possessori della tessera, dunque, ci sarà la possibilità di sostenere concretamente la Reggio BiC e, contemporaneamente, usufruire di un'importante agevolazione sul servizio di noleggio offerto da Vumbaca Mobility Solution.

Una tessera per tutta la famiglia

La Reggio BiC ha scelto inoltre di rendere la Tessera Sostenitore accessibile a tutte le fasce d'età, con una formula pensata per coinvolgere l'intera famiglia.

I costi sono stati così stabiliti:

25 euro per gli adulti 15 euro per i ragazzi dai 14 ai 17 anni Gratuita per bambini e ragazzi da 0 a 13 anni

Una scelta che punta a favorire la partecipazione dei più giovani e a creare, stagione dopo stagione, un pubblico sempre più numeroso e vicino alla squadra.

Il futuro di una società passa infatti anche dalla capacità di coinvolgere le nuove generazioni. Per questo la possibilità di sottoscrivere gratuitamente la tessera per la fascia 0-13 rappresenta un invito rivolto alle famiglie a vivere da vicino il mondo della Reggio BiC, scoprendo non soltanto il basket in carrozzina, ma anche i valori, le persone e la grande famiglia amaranto che ruota attorno alla società.

Il valore di esserci

La nuova Tessera Sostenitore arriva in un momento particolarmente significativo per la Reggio BiC. La società si prepara infatti ad affrontare una nuova stagione dopo un periodo caratterizzato da importanti traguardi sportivi e da una crescita costante dentro e fuori dal parquet.

Il sostegno del pubblico continuerà a essere una componente fondamentale. Ogni tessera sottoscritta rappresenterà un gesto concreto di vicinanza e contribuirà a rafforzare quel senso di appartenenza che negli anni ha accompagnato la squadra nelle sue sfide italiane ed europee.

La Reggio BiC vuole quindi ripartire dalla propria gente. Dai tifosi che hanno seguito la squadra nelle partite casalinghe e nelle trasferte, dalle famiglie, dai giovani, dai partner e da tutti coloro che hanno scelto di credere nel progetto.

La nuova Tessera Sostenitore è l'occasione per rinnovare questo legame e prepararsi insieme a una nuova stagione, con la consapevolezza che ogni partita, ogni vittoria e ogni momento difficile saranno ancora più belli da vivere insieme.

Tre fasce di prezzo, un vantaggio esclusivo e soprattutto un unico grande obiettivo: continuare a sostenere la Reggio BiC.

La nuova stagione sta per cominciare. E gli amaranto vogliono affrontarla, ancora una volta, insieme alla propria gente.