Il giocatore lascia Reggio Calabria per dedicarsi agli studi. In biancoamaranto ha conquistato l’EuroCup 2 IWBF 2026 e raggiunto la finale di EuroCup 3 nel 2025: «La Reggio BIC sarà sempre la tua seconda casa»

Dopo cinque anni si separano le strade della Reggio BIC e del suo capitano Pongsakorn Sripirom. Il giocatore thailandese, conosciuto da tutti come Baz, lascia Reggio Calabria e farà ritorno nel suo Paese, dove proseguirà il proprio percorso dedicandosi agli studi.

A salutarlo è la società biancoamaranto, che affida a una lunga nota il ringraziamento per un atleta diventato negli anni non soltanto uno dei punti di riferimento della squadra, ma anche una presenza importante all'interno dello spogliatoio.

Sripirom era arrivato sulle rive dello Stretto a soli 22 anni, con poca esperienza internazionale alle spalle. A Reggio ha costruito gran parte della propria crescita sportiva sotto la guida di coach Antonio Cugliandro, diventando progressivamente uno dei protagonisti della squadra e guadagnandosi la fascia di capitano.

«Anno dopo anno, allenamento dopo allenamento, con dedizione, sacrificio e la preziosa guida tecnica di coach Antonio Cugliandro, Baz si è trasformato in un giocatore completo: devastante in attacco, straordinario in difesa e capace di diventare uno degli atleti più stimati e apprezzati del panorama internazionale», sottolinea la Reggio BIC.

Il momento più importante della sua esperienza reggina è arrivato nel 2026, con la conquista dell'EuroCup 2 IWBF. Sripirom ha potuto alzare da capitano il trofeo davanti al pubblico del Palacalafiore, al termine della cavalcata europea della formazione biancoamaranto.

Nel suo percorso ci sono anche la finale di EuroCup 3 IWBF del 2025 disputata a Yalova, in Turchia, la semifinale Scudetto 2025 e la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia 2025 a Porto Torres.

Risultati ai quali si aggiunge la qualificazione alla prossima EuroCup 1 IWBF, conquistata prima del suo ritorno in Thailandia.

Ma nel saluto della società c'è soprattutto l'aspetto umano di un rapporto durato cinque stagioni. «Baz è diventato leader, trascinatore e anima dello spogliatoio. Un Capitano capace di essere punto di riferimento per i compagni nei momenti difficili e di condividere con loro ogni gioia. Una presenza silenziosa quando serviva equilibrio, una voce forte quando serviva coraggio».

La Reggio BIC parla di un'eredità che va oltre trofei e risultati. «Alcuni giocatori vengono ricordati per i punti segnati, altri per le vittorie conquistate. I grandi Capitani, invece, vengono ricordati per ciò che hanno lasciato alle persone».

Da qui il ringraziamento della società: «Grazie, Baz. Grazie per aver scelto Reggio Calabria. Grazie per aver indossato e onorato la maglia biancoamaranto. Grazie per aver combattuto, vinto, sofferto e gioito insieme alla tua squadra. Grazie per essere stato il nostro Capitano».

Adesso per Sripirom comincia una nuova fase, lontano da Reggio e dal parquet biancoamaranto. Ma il legame costruito in cinque anni, assicura il club, rimarrà: «La Reggio BIC sarà sempre la tua seconda casa».

E il saluto finale è già una promessa: «In bocca al lupo per il tuo futuro accademico, Capitano. E soprattutto… arrivederci, Baz. Perché certi addii, in fondo, non sono mai davvero degli addii».