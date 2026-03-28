Una gara gestita con autorità dai reggini, sempre avanti nel punteggio e capaci di controllare i momenti più delicati del match grazie a una prestazione corale che conferma l’ottimo lavoro svolto nelle ultime settimane
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Grande prova di forza della Reggio Bic che conquista una convincente vittoria sul campo di Treviso con il punteggio finale di 50-67. Una gara gestita con autorità dai reggini, sempre avanti nel punteggio e capaci di controllare i momenti più delicati del match grazie a una prestazione corale che conferma l’ottimo lavoro svolto nelle ultime settimane. Nonostante il divario, va dato merito a Treviso di non aver mai mollato, provando fino alla fine a rientrare in partita con determinazione e orgoglio.
La partita si apre con Juninho Clemente che firma i primi punti per i calabresi, ma Treviso risponde immediatamente ristabilendo la parità. A rompere l’equilibrio ci pensa Trabuchet con un perfetto 2 su 2 ai liberi, seguito ancora da Juninho. La Reggio Bic prende così il controllo del gioco, portandosi sul +6 a metà quarto e chiudendo il primo periodo avanti 10-18 grazie a un’ottima circolazione di palla e azioni ben costruite.
Nel secondo parziale Treviso alza l’intensità e, nonostante qualche errore al tiro, riesce a risalire fino al -6, costringendo coach Antonio Cugliandro al timeout. Al rientro, i reggini attraversano un momento difficile, commettendo errori sotto canestro che favoriscono un parziale di 6-0 per i veneti.
Juninho prova a sbloccare i suoi dalla lunetta, ma Treviso continua a spingere fino al -1. La partita si accende: Sripirom riporta avanti i suoi, ma i padroni di casa trovano il pari sul 26-26. Nel finale di tempo, però, la Reggio Bic piazza un break decisivo con Sripirom e una tripla di Rukavisnikovs. Trabuchet chiude il tempo sul +10: 26-36 all’intervallo.
Alla ripresa, la Reggio Bic cambia marcia e piazza subito il massimo vantaggio sul +14, approfittando anche degli errori e delle palle perse di Treviso. I veneti provano a reagire ma non riescono a contenere l’intensità degli ospiti, che allungano fino al +15 grazie a una solida prestazione su entrambi i lati del campo. Il terzo periodo si chiude sul 36-55.
Nell’ultimo quarto la Reggio Bic amministra il vantaggio, toccando anche il +19. Treviso, però, continua a lottare e riesce a ridurre il divario fino al -12 nei minuti finali. I reggini non si scompongono e, con un ultimo sforzo, ristabiliscono le distanze portandosi sul +18 a un minuto e mezzo dalla sirena. Il match si chiude sul 50-67, sancendo una vittoria netta e meritata per la Reggio Bic contro un avversario tenace.