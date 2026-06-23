«Complimenti di cuore al Reggio Calabria Calcio a 5! La conquista della Serie B, arrivata sul filo del rasoio al termine dei playoff nazionali, è uno straordinario traguardo che riempie d'orgoglio tutta la nostra comunità». Lo dichiara in una nota la Senatrice della Lega, Tilde Minasi.

«La storia di questa società – prosegue la Senatrice – è l’esempio lampante di come i sogni, quando coltivati con dedizione, possano trasformarsi in realtà splendide. Parliamo di una realtà nata quasi per gioco, da una sfida tra amici, che in soli tre anni è stata capace di centrare ben due promozioni, arrivando nel calcio a 5 che conta.

Il valore aggiunto di questa impresa – continua – sta tutto nei suoi protagonisti: una squadra composta esclusivamente da ragazzi reggini, figli di questo territorio. Ragazzi che non vivono solo di sport, ma che lavorano ogni giorno e che scendono in campo spinti da una passione pura, autentica e disinteressata. Con sacrificio, spirito di squadra e un immenso senso di appartenenza, hanno scritto una pagina bellissima di sport per la nostra città.

Questa non è una semplice promozione – aggiunge Minasi – ma il trionfo di un progetto identitario, ottenuto grazie al lavoro quotidiano e all’amore viscerale per le proprie radici. Oggi celebriamo non solo dei grandissimi atleti, ma dei veri e propri ambasciatori del riscatto e della vitalità di Reggio Calabria.

Congratulazioni ragazzi – conclude la Senatrice – il viaggio continua e il meglio deve ancora venire. La Serie B vi aspetta!».