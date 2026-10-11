Oltre 250 iscritti al Limitless Experience 2026: Jill Cooper, Saveria Arcudi e CKC protagonisti di due giorni di fitness, musica e benessere a Reggio Calabria. Consigliere Colella: «Questa è la Reggio sportiva, quella vera»

Reggio Calabria si è trasformata in una palestra a cielo aperto con la cardiocamminata del Limitless Experience 2026, che oggi domenica 11 ottobre ha animato il Lungomare e il centro storico, concludendo due giorni dedicati a fitness, benessere e condivisione.

A guidare i partecipanti sono state Jill Cooper, top trainer di fama internazionale, Saveria Arcudi, ideatrice dell’iniziativa e direttrice sportiva del CKC Canoa Kayak Club Reggio, e la pro trainer Antonella Megali. Secondo i dati comunicati dal presidente del CKC, Cosimò Mascianà, gli iscritti sono stati 270, con altre persone aggregate lungo il percorso e partecipanti arrivati anche da fuori Calabria.

La mattinata è iniziata con il Fluid sul Lungomare, nella zona del Tempietto, per proseguire con la cardiocamminata attraverso alcuni dei luoghi simbolo della città. Il percorso ha toccato il Duomo, piazza Italia e l’Opera di Tresoldi, con una deviazione verso il ponte inaugurato nei giorni scorsi. Qui Jill Cooper ha coinvolto i partecipanti in esercizi di riscaldamento e momenti di ballo, trasformando il passaggio in una festa collettiva.

Jill Cooper: «Un gioiello da ripetere ogni anno»

«Sono a Reggio Calabria con una carissima amica, Saveria Arcudi, con Antonella Megali, Tommaso Brigante e CKC Palestre, con cui collaboriamo da anni», ha dichiarato Jill Cooper, sottolineando il valore della manifestazione e il legame con il territorio.

«Qui si organizza una delle cardiocamminate più grandi della mia squadra in tutta Italia: per noi è un vero gioiello, un appuntamento estremamente importante che speriamo di ripetere ogni anno».

La trainer, che si definisce ormai reggina d’adozione, ha invitato i partecipanti a manifestare l’orgoglio per la città e il suo splendore.

Saveria Arcudi: «Ci divertiamo, ci alleniamo e stiamo insieme»

Soddisfazione anche per Saveria Arcudi, che ha ideato l’iniziativa puntando sull’incontro tra discipline sportive, partecipazione e valorizzazione del territorio.

«Siamo felicissimi. Oggi è uscito il sole e Jill lo ha portato con sé! Adesso ci mettiamo in cammino: attraverseremo il Lungomare e il centro storico, con diverse tappe durante le quali continueremo a muoverci. Ci divertiamo, ci alleniamo e, soprattutto, stiamo insieme», ha affermato prima della partenza.

Cosimò Mascianà: partecipanti anche da fuori Calabria

Il presidente del CKC Canoa Kayak Club Reggio Calabria, Cosimò Mascianà, ha ricordato che l’evento è giunto alla settima edizione e ha ribadito il legame costruito negli anni con Jill Cooper e con le realtà CKC Reggio e CKC Palestre, attive sul territorio da oltre 35 anni.

Mascianà ha evidenziato la presenza di partecipanti provenienti da Milano, Venezia e Pisa, oltre a gruppi di palestre arrivati da Roma, sottolineando la capacità del Limitless Experience di attrarre visitatori e appassionati da diverse regioni.

Fabio Colella: «Questa è la Reggio sportiva, quella vera»

Presente anche Fabio Colella, consigliere comunale di Reggio Calabria, in rappresentanza del sindaco e dell’amministrazione comunale. Colella ha sottolineato il valore dello sport per il benessere e la promozione della città.

«Questa è la Reggio sportiva, la Reggio vera, quella che fa sport tutti i giorni. Il fitness è fondamentale per la nostra città», ha dichiarato, auspicando nuove iniziative capaci di coinvolgere visitatori e valorizzare gli spazi urbani.

Due giorni di fitness e condivisione

Il Limitless Experience si è svolto sabato 10 e domenica 11 ottobre, con un programma che ha alternato workout, Superjump, Fluid, festa e cardiocamminata. Al centro dell’organizzazione, Jill Cooper, Saveria Arcudi, Antonella Megali e il CKC.

La manifestazione ha unito attività fisica, socialità e scoperta del territorio, trasformando il Lungomare, il centro storico e il nuovo ponte in luoghi di incontro. Un’esperienza che conferma la capacità dello sport di coinvolgere persone di età e provenienze diverse, promuovendo al tempo stesso il benessere e l’immagine di Reggio Calabria.