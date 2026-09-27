Prova di carattere e un punto per entrambe le squadre che muove la classifica e sblocca mentalmente e sportivamente

La Cadi Antincendi Futura c’è: prova orgogliosa, a tratti dirompente, su di un campo complicatissimo contro una delle Big del campionato, appena retrocessa dalla massima serie.

Prova che dà dimostrazione di quanto sia stato “diesel” finora questo inizio di campionato.

Servirà pazienza, lavoro, metodo, corsa e arrabbiatura(sportivamente parlando) ma i segnali in arrivo da Rende sono più che concreti ed efficaci. La Futura c’è e vuole vincere.

Cosenza viene da due vittorie su due incontri, la Cadi Antincendi in cerca dei primi punti stagionali, ancora a secco. Mister Rocha ritrova Dos Santos e Kadu,in quintetto con Honorio,Pizetta e Paolo Parisi. Si propone il derby dei fratelli.Cosenza schiera Gianluca Parisi,Tonnandael,Salomone,Saporana ed Adornato.

Dopo 3 minuti prima occasione del match con gli ospiti, gran tiro di Kadu dalla distanza.

Altro tentativo con Honorio, meno pericoloso del precedente, para agevolmente Gianluca Parisi.

Prima iniziativa pericoloso di Cosenza con Vavà. Subito dopo c’è l’intervento eccezionale di Paolo Parisi che nega il vantaggio ai lupi ancora con Vavà. Si accende la partita, l'ex Cambareri salva il pallone sulla linea e rischia il gol sul possesso successivo.

A metà primo tempo si sblocca il match, gol clamoroso di Salamone, lascia partire un destro imparabile che si insacca all’incrocio dei pali, 1-0.

Salamone prima, Felipe Mello a seguire impegnano Paolo Parisi, risponde presente. Paratona del Parisi ‘rossoblu’ ma Kadu lascia partire un destro che il portiere della nazionale disinnesca in corner. Grande percussione di Dos Santos, la conclusione non spaventa Parisi che la para.

Primo lampo di Alessio Saponara, termina di poco a lato. A 3 secondi dalla fine del primo tempo, doppia grande occasione per il raddoppio di Cosenza, prima la conclusione pericolosissima che trova pronto Parisi poi il palo di Saponara.

Termina così il primo tempo, tante emozioni e 1-0 per la Pirossigeno Cosenza.

Ricomincia la gara con l’ammonizione di Pizetta, reo di aver toccato il pallone con la mano. Pizetta dalla distanza fa partire il destro, lesto Humberto Honorio che mette il piede la spinge dentro:pareggia la Futura, 1-1. Dopo un errrore di Mancuso, parte il contropiede con Kadu,con il pallone che termina al lato del palo. L’inerzia della seconda parte del match è tutta a favore dei ragazzi di mister Rocha.

Destro a incrociare di Mendes, para coi piedi Gianluca Parisi. Dener mette al centro per Adornato, Paolo Parisi è battuto ma l’ultimo uomo è Dos Santos che salva e mette in rimessa laterale.

Ancora Futura pericolosa, la conclusione di Honorio è deviata in corner. A quel punto, arriva l'eurogol di Pedro Mendes, lancio di Paolo Parisi, sforbiciata del 23 che batte l’estremo difensore locale ( 1-2).

Powerplay per la Pirossigeno, esce Gianluca Parisi entra Dener.Miracoloso Paolo Parisi che respinge la conclusione a colpo sicuro di Mancuso. L’assedio del Cosenza funziona e Toninandel sfonda la resistenza della Futura, ed è 2-2.

Termina così la gara, 2-2, un punto per entrambe le squadre e segnali molto incoraggianti per la Cadi Antincendi che muovono la propria classifica e si sblocca, mentalmente e sportivamente.Terzo tempo bellissimo tra le due squadre:gli ospiti ringraziano la Pirossigeno per la cordialità e l'ospitalità