Una stagione da ricordare per l’ASD Rosarnese Calcio a 5, che conquista la promozione in Serie C1 al termine della finale playoff contro l’Evergreen e completa un’annata straordinaria con la vittoria della Coppa Disciplina FIGC del campionato di Serie C2.

Un doppio traguardo che accende l’entusiasmo della città di Rosarno e che ha spinto l’assessore comunale Antonino Pronestì a esprimere pubblicamente le congratulazioni dell’amministrazione alla società, allo staff tecnico e ai calciatori.

«È un momento di grandissima soddisfazione per tutta la città di Rosarno – dichiara Pronestì –. Voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento e i complimenti più vivi a tutta la società dell’ASD Rosarnese, a tutti i ragazzi e, in particolar modo, a mister Malvaso. Da anni, con uno straordinario spirito di sacrificio, professionalità e dedizione, il mister e la squadra rappresentano degnamente il nome di Rosarno in tutta la Calabria. Oggi finalmente si raccoglie il frutto più bello di questo duro lavoro».

La Rosarnese ha sfiorato la vittoria del campionato fino alle ultime giornate, chiudendo la regular season al secondo posto prima dell’exploit nei playoff che ha spalancato le porte della Serie C1.

Per l’assessore Pronestì, però, il valore della stagione va oltre il risultato sportivo. A rappresentare il vero motivo d’orgoglio è anche la conquista della Coppa Disciplina, riconoscimento assegnato alla società distintasi per correttezza e fair play durante l’intero campionato.

«La promozione in Serie C1 è un traguardo sportivo eccezionale, arrivato dopo aver lottato fino all’ultimo respiro. Ma ciò che ci rende ancora più fieri è la Coppa Disciplina – sottolinea –. Questo riconoscimento dimostra concretamente che la società punta da sempre sulla correttezza, sul rispetto delle regole e sui valori sani dello sport all’interno del rettangolo di gioco».

Un successo che, secondo l’assessore, assume anche un significato simbolico per l’intera città. «È la prova tangibile che qualcosa sta cambiando, che la nostra città sa esprimere eccellenze straordinarie. Questa è Rosarno: premio disciplina e promozione. Grazie di cuore ragazzi per averci fatto sognare e per aver onorato la nostra città. Viva Rosarno».