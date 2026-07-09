A Reggio Calabria da oggi 9 Luglio 2026 – I motori si scaldano e i palloni tornano a rotolare. L'Asd Stadio ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il proprio settore giovanile in vista della stagione sportiva 2026/2027. Un'opportunità dedicata a tutti i bambini e le bambine che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio in un ambiente sano, formativo e focalizzato sul valore del divertimento e del gioco di squadra.

La proposta tecnica e formativa della società per la prossima stagione si rivolge a tre precise fasce d'età, pronte a scendere in campo sotto la guida di istruttori qualificati:

Le Categorie Coinvolte

Piccoli Amici: riservato ai nati negli anni 2020 e 2021.

Primi Calci: dedicato ai bambini nati nel 2018 e 2019.

Pulcini: per la fascia d'età dei nati nel 2016 e 2017.

L’obiettivo dell’Asd Stadio resta quello di coniugare l’apprendimento delle regole del calcio con lo sviluppo motorio e sociale dei piccoli atleti, garantendo uno spazio in cui la crescita personale viene sempre prima del risultato sul campo.



Le famiglie interessate a far parte della famiglia dell'Asd Stadio o a richiedere maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, i giorni di allenamento e le strutture, possono inviare una comunicazione ufficiale all'indirizzo email dedicato:

Email: asdstadiopf@libero.it oppure telefonare al +39 335 768 8741

