La quinta giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 regala risultati importanti per le formazioni calabresi, impegnate nei gironi C e D. La Duelle Cetraro conquista la vetta solitaria del girone C, mentre nel raggruppamento D arrivano due pareggi e una sconfitta per le tre rappresentanti della Calabria. Nel girone C, il Cetraro si aggiudica il confronto diretto con la Virtus Libera Ischia, imponendosi per 2-1 e portandosi da solo al comando della classifica con 12 punti. Una vittoria pesante per la formazione allenata da Tuoto, che reagisce all'iniziale vantaggio degli ospiti firmato da Cuomo grazie alle reti di Pagliuso e Cafure. Alle spalle dei cetraresi si piazza il Bitonto, che supera 3-0 l'Itria e sale a quota 11, mentre il Cioli Ariccia, vittorioso 5-3 sul campo dell'Ardea, raggiunge i 10 punti. Spicca anche il successo esterno del Castellana, che conquista la prima vittoria stagionale con un netto 6-2 contro la Casertana.

Nel girone D, il Regalbuto conserva il primato solitario con 13 punti dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Drago Acireale. Non ne approfitta l'Adrano, fermato sul 2-2 dal Città di Acri. I rossoneri conquistano un punto prezioso contro la seconda forza del campionato, grazie alla doppietta di Piedras, nel finale le reti siciliane di Nicolosi e Chighini. Per la squadra acrese si tratta di un risultato importante, che consente di salire a quota 7 punti e mantenersi nella parte centrale della graduatoria.

Spettacolare pareggio anche per la Blingink Soverato, che chiude sul 6-6 la sfida casalinga contro il Futsal Mazara. Protagonista assoluto Zapponi, autore di una cinquina, con Mardente a completare il tabellino dei calabresi. Per i siciliani a segno Giannattasio, Palumbo, Russo, Turello e Agugliaro, quest'ultimo autore di una doppietta. Un punto che porta il Soverato a quota 2, in una classifica ancora molto corta nella zona bassa.

Niente da fare, invece, per la Reggio Futsal, sconfitta per 8-2 sul campo del Città di Melilli. Le reti di Mantuano e Mangano non bastano ai calabresi per contrastare la formazione siciliana, a segno con Gianino, Failla (doppietta), Bocci, Musumeci (doppietta), Aiello e Lanza. La Reggio resta ferma a 3 punti.