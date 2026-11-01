La decima giornata sorride alle calabresi: quattro vittorie su cinque, tre squadre nelle prime tre posizioni e una classifica sempre più a tinte rossoblù. La Vigor Lamezia cade ancora ed è ultima
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Corre forte la decima giornata del campionato di Serie D (Girone I), un turno che ha definito ulteriormente i rapporti di forza in classifica confermando una certezza: la parte alta della graduatoria parla un chiaro ed energico dialetto calabrese. Il bilancio del weekend per le "cinque sorelle" è infatti da incorniciare: quattro vittorie su cinque, le prime tre posizioni saldamente occupate da formazioni nostrane e un sapore di dominio complessivo sul girone.
Il duo di testa: cinquina Reggina, poker Sambiase
In cima alla graduatoria continua il testa a testa a quota 23 punti.
La Reggina mantiene la vetta condivisa (ritrovata nel recupero infrasettimanale contro il Castrum Favara) travolgendo il Ragusa al "Granillo" con un netto 5-2. Dopo il botta e risposta iniziale tra Guida e Golfo, gli amaranto hanno ingranato la quarta dilagando con la doppietta personale dello stesso Guida e i sigilli di Acquadro, Franchini e Girasole (di Capone la seconda rete ospite).
Risponde presente il Sambiase, che non molla la presa e firma una straordinaria prova di forza a Barcellona Pozzo di Gotto contro l'Igea Virtus (2-4). Sotto dopo il gol di Faccetti, i giallorossi di mister Lio hanno ribaltato la contesa trascinati dalla doppietta di Haberkon, dalla rete di Sueva e dal poker finale siglato in pieno recupero da Della Salandra.
Vibonese col fiato sul collo, vola il Praiatortora
Subito dietro le capoliste resta in scia la Vibonese, terza a quota 21 e al suo settimo risultato utile consecutivo. Al "Luigi Razza" i rossoblù domano il Milazzo per 2-1 al termine di un match dominato: al vantaggio di Leonori ha risposto Sowe nella ripresa, ma a evitare la beffa e regalare tre punti d'oro ci ha pensato Marsico al 90'.
Continua a sognare in grande la neopromossa Praiatortora, autore di un blitz pesantissimo sul campo del Licata (0-1). Ai tirrenici basta la firma del neoacquisto Nanapere per conquistare l'intera posta in palio e proiettarsi al quinto posto, in piena zona playoff.
Vigor Lamezia: la crisi non si ferma
L'unica nota stonata della domenica calabrese arriva dal "D'Ippolito", dove la Vigor Lamezia scivola tra le proprie mura contro l'Athletic Palermo (0-1, decisivo il gol di Varela al 30' st). Una sconfitta che consolida l'ultimo posto a quota 8 punti e aggrava una crisi profonda, sia di campo che societaria.
I risultati
REGGINA-RAGUSA 5-2 (18' pt Guida, 25' pt Golfo, 30' pt Acquadro, 2' st Guida, 31' st Franchini, 33' st Capone, 34' st Girasole)
VIBONESE-MILAZZO 2-1 (19' pt Leonori, 33' st Sowe, 45' st Marsico)
VIGOR LAMEZIA-ATHLETIC PALERMO 0-1 (30' st Varela)
LICATA-PRAIATORTORA 0-1 (Nanapere)
IGEA VIRTUS-SAMBIASE 2-4 (14' pt Faccetti, 25' pt Haberkon, 19' st Haberkon, 22' st Sueva, 29' st autogol, 49' st Della Salandra)
La classifica
Reggina 23
Sambiase 23
Vibonese 21
Avola 19
Praiatortora 18
Licata 17
Milazzo 16
Igea Virtus 15
Atl. Palermo 14
Gela (-1) 12
Nissa 12
Siracusa (-7) 8
Castrum Favara 8
Vigor Lamezia 8
Modica 7
Trapani (-5) 6
Ragusa 3
Enna 3