Dalle dense nubi di inizio stagione a un cielo che, pian piano, comincia finalmente a schiarirsi. In casa Trapani si respira un'atmosfera decisamente più positiva rispetto a quella di qualche mese fa, pur con il macigno dei cinque punti di penalizzazione che continua inevitabilmente a pesare sulla classifica. Dopo undici giornate del campionato di Serie D (Girone I), la compagine siciliana viaggia a quota 9 punti in piena zona playout, ma sul campo ne avrebbe conquistati ben 14, un bottino che varrebbe una tranquilla posizione a centro graduatoria.

La svolta e l'effettivo inizio del campionato granata hanno una data ben precisa: 27 settembre. Dopo quattro sconfitte consecutive e un ultimo posto che faceva presagire i fantasmi di una stagione da incubo, la società ha affidato la panchina a Giuseppe Misiti, tecnico reggino molto conosciuto e stimato nel panorama calcistico calabrese.

La cura Misiti: 14 punti in 7 partite

L'impatto del mister è stato immediato e devastante. Nelle prime sette gare della sua gestione, il Trapani ha collezionato una sola sconfitta (sul campo della co-capolista Sambiase) e ha piazzato vittorie di prestigio come quella contro la corazzata Reggina, viaggiando alla media record di due punti a partita: «Io sono arrivato in una situazione dove il Trapani era reduce da quattro sconfitte su quattro, inutile dire che il morale era sotto i tacchi - ha raccontato in esclusiva ai microfoni di LaC News24 lo stesso Misiti - Il mio esordio è coinciso con la vittoria in casa del Ragusa e poi il grande successo contro la corazzata Reggina. A parte lo scivolone contro il Sambiase, potevamo tranquillamente fare filotto».

Rivoluzione tattica e l'intuizione Jallow

L'opera di ricostruzione non è stata priva di ostacoli, specialmente sul piano tattico e dell'organico, considerati i contestuali addii di elementi di spessore: «Loro inizialmente giocavano a 5 e, di fatto, al mio arrivo ho trovato sei terzini e cinque centrali. Ho dovuto cambiare senza dimenticare che sono voluti andare via elementi fondamentali come Maltese, Frasson e Leveque, dunque abbiamo dovuto sopperire con altri giocatori».

Tra le intuizioni vincenti del tecnico calabrese spicca la nuova posizione di Jallow, diventato il vero trascinatore dell'attacco granata: «Sta facendo molto bene, senza dimenticare che lui non è una prima punta ma un esterno d'attacco. Al momento sta incidendo in quasi tutte le partite».

Il rammarico per la penalizzazione

Il bilancio attuale resta ampiamente positivo, anche se il segno meno in classifica lascia aperto un inevitabile rimpianto per dove potrebbe trovarsi oggi la squadra: «Senza quei cinque punti di penalizzazione saremmo a quota 14 e si poteva parlare anche di cose diverse».