Lo sport che unisce e crea i leader di domani: il progetto "Inclusive Youth Leadership" sbarca a Lazzaro con il Sand Basket Unificato.

L'Asd Andromeda di Reggio Calabria presenta una giornata straordinaria di inclusione, sport e crescita guidata dal "Trio Sorriso".

Il prossimo 27 luglio, a partire dalle ore 9, la splendida cornice del Lungomare di Lazzaro (presso la spiaggia antistante il Gardenia Hotel) ospiterà un appuntamento straordinario all'insegna dello sport e dell'abbattimento di ogni barriera: una giornata interamente dedicata al Sand Basket unificato.

L'iniziativa nasce nell'ambito del prestigioso progetto Inclusive Youth Leadership (IYL) di Special Olympics , un programma internazionale volto a offrire a giovani con e senza disabilità intellettiva gli strumenti, le competenze e lo spazio per diventare leader insieme, promuovendo attivamente l'inclusione nelle scuole, nelle comunità e nel mondo dello sport.



Per illustrare i dettagli, gli obiettivi e il programma completo della manifestazione, si terrà una conferenza stampa di presentazione martedì 21 luglio alle ore 10:30, presso la sala conferenze del Gardenia Hotel, situata sul Lungomare Cicerone di Lazzaro.

La realizzazione di questo importante evento sul territorio calabrese è a cura dell'Asd Andromeda di Reggio Calabria, in fondamentale collaborazione con Sand Basket Calabria e il Trio Sorriso”.

