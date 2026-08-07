Appuntamento sul lungomare con la camminata ludico-sportiva aperta a tutti: il ricavato sarà destinato alla realizzazione di una biblioteca per bambini e ragazzi, promuovendo inclusione, benessere e partecipazione

Una camminata ludico-sportiva non competitiva, aperta a tutti e finalizzata a scopi sociali: è questo lo spirito di SportivaMente Bianco – Fitwalking 2026, l’iniziativa che trasforma il movimento in solidarietà. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Bianco, in collaborazione con ASD Calabria Fitwalking e LaB-Bianco Laboratorio di idee per Bianco, propone un percorso ricco di attività sportive e momenti di aggregazione, pensato per coinvolgere cittadini di ogni età.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a sostegno del progetto “Biblioteca per bambini e ragazzi” promosso dall’associazione organizzatrice, con l’obiettivo di creare spazi di lettura e incontro dedicati ai più giovani.

La partenza è fissata per le ore 19:00 dal Lungomare di Bianco (lato nord – Campo sportivo).Ogni partecipante riceverà un kit dedicato al costo simbolico di 10 euro, contribuendo così alla raccolta fondi per le attività sociali del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi estivi di Bianco e rappresenta un’occasione per vivere lo sport come strumento di inclusione, salute e solidarietà.