Un invito alla prudenza, ma anche alla fiducia. La società ha costruito basi solide per affrontare un campionato impegnativo e il tecnico è pronto a guidare il gruppo con la cultura del lavoro come punto fermo. Al PalaSurace l'entusiasmo è già palpabile

Entusiasmo, senso di appartenenza e tanta voglia di continuare un percorso di crescita. È con questo spirito che il tecnico della Sviluppo Sud - Luck Volley Palmi, Paolo Montagnani, si prepara ad affrontare la nuova stagione, lanciando un messaggio chiaro all'ambiente: il legame con la città rappresenta uno stimolo importante, ma saranno soltanto il lavoro e il sacrificio quotidiano a determinare il valore della squadra.

Il coach non nasconde l'emozione di tornare a vivere il PalaSurace e l'atmosfera che si respira in città.

«Giocare a Palmi sarà per noi coinvolgente. Avendo vissuto la città sentiamo in tantissime persone l'aspettativa e la felicità per avere di nuovo un appuntamento con la pallavolo».

Parole che testimoniano il forte rapporto instaurato con il territorio nel corso della passata stagione e che alimentano la voglia di regalare nuove soddisfazioni ai tifosi.

Montagnani ha poi espresso la propria soddisfazione per la conferma sulla panchina neroverde, ringraziando il presidente Pino Carbone per la fiducia e per l'accoglienza ricevuta sin dal primo giorno.

«Sono contento di rimanere e di abbracciare l'entusiasmo e la visione del presidente Carbone, che devo ringraziare per come ha fatto vivere a me e alla mia famiglia questa prima avventura a Palmi».

Uno sguardo, quindi, è stato rivolto anche alla costruzione del nuovo roster. Pur riconoscendo il lavoro svolto dalla società sul mercato, il tecnico invita a mantenere equilibrio e umiltà.

«Pensiamo di aver migliorato la squadra sotto parecchi punti di vista, ma questo non ci assicura niente. Sarà il lavoro fatto con massima esigenza e tolleranza a dirci quanto saremo forti».

Un concetto che sintetizza perfettamente la filosofia dell'allenatore: nessuna scorciatoia, nessun entusiasmo prematuro, ma la consapevolezza che il campionato di Serie A2 richiede impegno costante e grande determinazione.

Il messaggio finale è una dichiarazione d'intenti che racchiude lo spirito con cui la Svilluppo Sud Palmi si appresta a vivere la nuova stagione.

«In A2 non si fanno proclami, si lavora tanto e solo dopo... si sogna!».

Un invito alla prudenza, ma anche alla fiducia. La società ha costruito basi solide per affrontare un campionato impegnativo e il tecnico è pronto a guidare il gruppo con la cultura del lavoro come punto fermo. A Palmi l'entusiasmo è già palpabile: ora la parola passa al campo.